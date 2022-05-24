“Sendikal haklar kalkınca, Din İşleri Başkanlığı evkafdan alınınca bu ülke kalkınacak mı?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sır gibi saklanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın nihayet ortaya çıktığına işaret etti, anlaşmayı imzalanan kişinin artık ‘Başbakan olmadığı’nın da altını çizdi. Anlaşmayı uygulayacak yapıya ‘gayrı meşru’ dediklerini de anımsatan Erhürman, “Müdahale mahsulu bir yapıya biz meşru bir yapı demeyiz, Sayın Tatar da katıldığı bir yayında bunu açıkça söyledi” dedi.

Protokolü imzalayan Başbakan ve Hükümet’in imzaladıktan hemen sonra istifa etmesini eleştiren Erhürman, siyasi sorumluluğun taşınması gerekliliğine işaret etti.

“Herkes artık gerçekleri görsün, konuşsun” diyen Erhürman, protokolde öngörülen 4 milyar, 250 milyonluk kaynağa işaret etti, 2020’den ve 2021’den devreden rakamları da anımsattı, öngörülen kaynağın aslında 2 milyar 150 milyon TL olduğunun altını çizdi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Mecliste

Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine getirildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, anlaşmaya ilişkin konuştu.

Enflasyonun da %88 olduğu bu dönemde öngörülen kaynağa işaret eden Erhürman, “Bu size makul mu geliyor” diye sordu. Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybına vurgu yapan Erhürman, “Siz bunun üzerinden taahhüt üzerinden taahhüt veriyorsunuz, ne yaptığınız farkında mısınız?” ifadelerini kullandı. Anlaşmanın tutar tarafı olmadığına işaret eden Erhürman, protokole istikrar konusunda hükümler koyarak Türkiye’ye de taahhütlerde bulunulmasını eleştirdi.

Reform denilen metinde sendikal haklara, toplu iş sözleşmesi hakkına, toplantı ve yürüyüş hakkına müdahale edildiğine vurgu yapan Erhürman, “Bunların ekonomi ve maliye ile ne ilgisi var” diye sordu. “Din İşleri Başkanlığı evkafdan alınırsa bu ülke kalkınacak mı” diye soran Erhürman, metne Meclis’in çalışmasının katılmasını da eleştirdi. Ekonomi ve maliyenin tamamen dışındaki konularda Türkiye’ye taahhütlerde bulunulduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bu metni ne okudunuz, ne okudunuzsa anladınız, ne de memleketin gailesini çektiniz anladınızsa” dedi.

“Meclis Başkanı bir alet getirmiş… Kürsüde sesimizi kesecekmiş”

Erhürman, “Meclis Başkanı memlekete bir alet getirmiş, bir kürsüde konuşurken düğmeye basıp sesimizi kesecekmiş… Meclis Başkanı’na çağrımdır, bir düğme daha getirsin, saat 10’da bassın kapılar kilitlensin, girmeyen dışarıda kalsın” dedi. “Yaptıklarınız sayenizde hepimizin saygısını düşürdünüz toplumda” diye Hükümet mensuplarına seslenen Erhürman, “Memlekette enerji bakanlığı olacak, sizden önceki bakanla ilgili konuşacaksınız, sonra enerji bakanlığındaki bakan, KIBTEK’ten sorumlu olmayacak… Benim sizinle sorunum yok, benim bakanlıklarla sorunum var… Kime ne bakanı diye konuşacağımızı bilmiyoruz artık” şeklinde konuştu.

“Mikrofonlar söküldü”… Töre: Ben elektronikçi değilim

“Bu devleti doğru düzgün yönetme sorumluluğunda olduğunuzun farkına varın” diyen Erhürman, UBP’li milletvekillerinin kendisine yönelik ‘sosyal medyada ayar veriyorsun’ eleştirilerine sert tepki gösterdi. Meclis Genel Kurulu’nda ‘mikrofonlar söküldü’ tartışması yaşandı, Meclis Başkanı Zorlu Töre “Ben elektronikçi değilim” dedi.

“Gargaraya getirerek bunu anlaşılmaz hale mi getirmeye çalışacaksınız… Söylediğiniz şey hakları budayacağız”

Anlaşmanın içeriğinden de örnekler veren CTP Genel Başkanı Erhürman, maliyenin gelir kaynaklarını artırma hedeflerine ‘Toplu İş Sözleşmeleri’nin süre bitiminde otomatik olarak uzatılmaması’nın konduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, “Bu ülkenin dış borcunu azaltmanın, yani Türkiye’ye borcu azaltmanın yolu Toplu İş Sözleşmesi bittiğinde eski hakların olmaması olacak diyorsunuz. Gargaraya getirerek bunu anlaşılmaz hale mi getirmeye çalışacaksınız… Söylediğiniz şey hakları budayacağız” dedi. Vergilere ilişkin anlaşmada yazılanlara da işaret eden Erhürman, “Vergileri artıracaksınız, bunun nesine reform dememizi bekliyorsunuz” diye sordu.

“Türkiye’den daha dün gelen yatırımcıları alacaksınız, bu memleketin insanının rekabet etmesini, yani yok olmasını bekleyeceksiniz”

Kürsüdeki Erhürman ile Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı, Erhürman Arıklı’ya “Bizim adımıza neye imza attığınızı söyleyeceksiniz” diye sert tepki gösterdi. Erhürman, “Türkiye’den daha dün gelen yatırımcıları alacaksınız, bu memleketin insanının rekabet etmesini bekleyeceksiniz… Ne yazdığınızın farkında mısınız? Bunu bu memleketin esnafına, yatırımcısına o büyük ölçekten gelen yatırımcı ile rekabet etmek, yani yok olmak durumunda kalacağını mı anlatacaksınız” şeklinde konuştu.

“Elektrikte ayrıştırma, ‘ÖZEL- TEKEL’ anlamına gelir”

Elektrik konusunda anlaşmada yazılanları da eleştiren CTP Genel Başkanı Erhürman, bu kadar küçük ölçeklerde rekabet olmayacağının yıllardır konuşulduğuna işaret etti, elektrik üretim- iletim- dağıtımın ayrıştırılmasının son protokollerden kaldırıldığını, şimdi yeniden geldiğini vurguladı.

Elektrikte ayrıştırmanın ‘ÖZEL- TEKEL’ anlamına geleceğine vurgu yapan Erhürman, “Memleket biter” ifadelerini kullandı.

Erhüman, Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili düzenlemenin Koral Çağman’ın bakanlığı, Ersan Saner’in Başbakanlığı döneminde gündeme geldiğini ve Koral Çağman’ın imzalamaması ve istifası ile sonuçlandığını hatırlattı.

“Türkiye ile ilişkilerimiz vesayet ilişkisi değildir, o anlayışla önümüze bir protokol getirme hakkınız da yoktur!”

Erhürman, “Burada ne reform, ne ülkenin kalkınması için bir şey var… KKTC adına Türkiye ile protokol imzalıyorsanız, yapmadığınızda hep duyduğumuz ‘bunlar yazar yazar yapmaz’ hikayelerini yine duyacağız. Zaten yapılamayacak bu şeyleri, yapamayacaksınız. Bu kalkınmaya yönelik bir anlaşma değildir, Türkiye ile ilişkilerimiz vesayet ilişkisi değildir, o anlayışla önümüze bir protokol getirme hakkınız da yoktur. Bu memleket size bunları yaptırmaz… Daha önce de yaptırmadı. Bunlar bu memleketin yararına değil, kalkınma ile hiç ilgili değil. Silkinin kendinize gelin” şeklinde konuştu.