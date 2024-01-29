Sel ‘alarmı’

YENİDÜZEN

Kıbrıs adasının özellikle kuzey kesiminde Salı günü 12.00’den, Çarşamba günü 18.00’e kadar “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yapılması üzerine hem yerel yönetimler, hem kaymakamlıklar, hem de kolluk kuvvetleri ‘alarma’ geçti.

Şiddetli yağışların etkili olması beklenen bölgelerdeki belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığını bildirdi, acil durumlar için telefon numaraları yayınladı.

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü, sel durumunda yapılması gerekenlere ilişkin bilgi notu paylaştı.

Etkili yağışın yoğunlaşacağı öngörülen Güzelyurt bölgesinde ise “olası sel ve su baskınlarında alınacak tedbirler” konusunda toplantı yapıldı.

YENİDÜZEN, yaşanan gelişmeler ve alındığı ifade edilen tedbirleri derledi.

Meteoroloji Dairesi saat verdi, yağışın etkili olacağı bölgeleri açıkladı

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yarın 12.00'den çarşamba günü 18.00'e kadar “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²), özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m²) olması beklenmektedir. Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da kuvvetli (39-49 km/h) zaman zaman fırtına (62-74 km/h) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji ayrıca, çarşamba sabahı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ocak – 5 Şubat tarihli hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı oldukça soğuk, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Güzelyurt’ta “olası sel ve su baskınlarında alınacak tedbirler” konusunda toplantı yapıldı

Öte yandan Güzelyurt Kaymakamlığı’nda “Olası Sel ve Su Baskınlarında Alınacak Tedbirler” konusunda toplantı yapılarak çeşitli kararlar alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Güzelyurt Belediyesi Su İşleri Sorumlusu Osman Şenyurt, Güzelyurt Sivil Savunma Teşkilatı Bölge Sorumlusu Savaş Başsın ve Güzelyurt İtfaiyesi Müfettiş Muavini Salih Tankurt’un katılımıyla yapılan toplantıda, kısa ve uzun vadeli kararlar alındı.

Kısa vadeli kararlar arasında anayol kenarlarındaki büzlerin, rögar ve ızgaraların temizlenmesi, yağışlar sırasında ilgili ekiplerin hazır bulunması, dozer operatörlerinin hazır bulunması yer alırken, uzun vadede ise Gayretköy, Güzelyurt ve Yuvacık göletlerinin ve derivasyon kanallarının temizlenmesi, Serhatköy alt geçidinde biriken sulara müdahale edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Girne Belediyesi ve LTB acil durum numaraları paylaştı

Şiddetli yağışlardan etkilenmesi beklenen Girne ve Lefkoşa’da belediyeler, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı, her iki belediye de acil konularla ilgili yurttaşın ulaşabileceği telefon numaraları paylaştı.

Girne Belediyesi’nin acil durum hattı: ALO 185

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin acil durum hattı: ALO 185 – Whatsapp Hattı: 0533 883 0582

İtfaiye, sel durumunda alınması gereken tedbirleri paylaştı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ise, sel durumunda yapılması gerekenleri paylaştı.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, sel durumunda çok gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması ve Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları, telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durulması uyarısında bulunulan açıklamada, 199 İtfaiye veya 101 Sivil Savunma İhbar Hatları hatırlatıldı.

Sel anında araç içerisinde yapılması gerekenlere de dikkat çekilen açıklamada, suya kapılmamak için zamanında durulması, asla bir köprüyü geçmeye çalışılmaması, su basmış yolların kullanılmaması uyarılarında bulunuldu.

Açıklamada, ayak bileğine kadar olan sel suyunun insanları, dize kadar olan sel sularının araçları sürükleyip götürebileceği kaydedilen açıklamada, “selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz” dedi.

İtfaiye açıklamasında, kış aylarında yapılması gerekenler de şu şekilde hatırlatıldı:

“Yağmur suyunun sorunsuz olarak tahliye edilebilmesi için evinizde bulunan ızgara, dam olukları ve drenaj sisteminin zamanında temizlenmesine özen gösteriniz.

Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz.

Ev ve işyerlerinizdeki bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının, bakımının yapıldığından ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

Su sızıntısının ilk belirtisinin boyadaki renk değişikliği veya duvardaki halka biçimli görüntü olduğunu unutmayınız. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, gecikmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız.

Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve bunlara benzer yerler gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.”