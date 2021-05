Sedat Peker'in videoları IMDb'de listelenmeye başlandı

Sedat Peker'in videoları IMDb'ye girdi. 'Sedat Peker vs AKP' başlığı kullanılan sayfada, videoların türünün biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu belirtiliyor.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, popüler film ve dizi veri tabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database'e (IMDb) girdi. "Sedat Peker vs AKP" başlığı kullanılan sayfada Peker’in bugüne kadar yayınladığı videolar hakkında kısa bilgiler yer alıyor.

“Sedat Peker vs AKP" adlı sayfada, Peker'in videolarında bahsettiği isimlerin hangi videolarda yer aldığı da belirtiliyor.

Videoların türünün biyografi, suç, reality show olduğu belirtilen sayfada, videolar için kullanılan tanıtım metninde de, "Hükümetle derin bağlantıları olan bir mafya lideri yerinden edilir ve evi basılır. Şimdi de mafya ile hükümet arasındaki karanlık bağlantıları açığa çıkararak kendisine yapılan yanlışlar dolayısıyla intikam almak istiyor" ifadeleri kullanılıyor. Sayfada ayrıca, videoların tahmini bütçesinin 128 milyar dolar olduğu yazılı.

Sitede bazı IMDb kullanıcılarının İngilizce olarak yazdığı, "En iyi mafya dizisi", "Şimdiye kadarki en çılgın film", "Başyapıt" gibi yorumlar da yer alıyor.

Sedat Peker'in YouTube'da yayınladığı videoların toplam izlenme sayısı 25 milyonu geçti. YouTube, 5.8 milyon izlenen altıncı videosunun ardından Peker'in hesabına 'onay işareti' verdi.

VİDEOLAR IMDb EN İYİ DİZİLER LİSTESİNE GİRDİ

IMDb'de 'Sedat Peker vs AKP' başlığıyla açılan sayfadaki videolar, 6 bin oylama ve ortalama 9,3 puanla IMDb'nin En İyi Diziler listesine 8. sıradan girdi. Videolar daha sonra 1. sıraya yükseldi. 'Sedat Peker vs AKP', HBO'nun yapımını üstlendiği Çernobil ve The Wire gibi çok izlenen dizilerin puanını da geride bıraktı.