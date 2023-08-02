“Satışlar azalacak, ekonomi daralacak”

► Elektriğe gelen ilk zam Temmuz ayı faturalarına yansıdı. Geçtiğimiz ay ile bu ay arasında neredeyse 2,5 katı fark görülürken, çeşitli sektör temsilcileri YENİDÜZEN’e konuştu.

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) temmuz ayı faturalarını gönderdi. Elektriğe gelen ilk zammın temmuz ayı faturalarına yansımasıyla birlikte geçtiğimiz ay ile bu ay arasında neredeyse 2,5 katı fark görüldü.

Ayın ilk gününe zamla uyanan vatandaş da, elektrik faturalarına yansıyan zam nedeniyle sosyal medyada isyan etti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan iş dünyası temsilcileri, alım gücünün erimesiyle birlikte, işletmelerin de ayakta durabilme kapasitelerinin azaldığına dikkat çekerek, alım gücünün arttırılması ve ekonominin büyütülmesi gerektiğini vurguladılar. Gelen zamlarla işletmelerin zor durumda olduğuna vurgu yapan sektör temsilcileri, zamlarla ilgili bir düzenleme getirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Artan maliyetlerle birlikte üretimin durma noktasına geldiğine vurgu yapan sektör temsilcileri, yasal bir düzenleme getirilmesinin şart olduğu görüşünde. Yapılan zamlarla birlikte işletmelerin zor durumda olduğuna vurgu yapan sektör temsilcileri “Kapatma noktasına geldik” dedi.

Sektör temsilcileri ne dedi?

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner

“Maliyetlerin aşağı çekilebileceği, önlemler alınmalı”

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sektörün en büyük giderlerinden birinin de elektrik olduğunu vurgulayarak, gelen artışın sektör açısından olumsuzluk yarattığına dikkat çekti.

Vatandaşın satın alma gücünün eridiği gibi, işletmelerin de ayakta durabilme kapasitelerinde azalma olduğuna işaret eden Çağıner, kar elde edemeyen işletmelerin yatırım yapmayı bırakacağını ve yenilenemeyeceklerini vurguladı. Bunun da gelen turistlerin ülkeden memnuniyetsiz ayrılacağının altını çizerek “Dolayısıyla bu zamlar sektörümüzü hem kısa vadede, hem uzun vadede yatırımlarımızı tam anlamıyla yapamamamıza neden olacaktır” dedi.

Çağıner, hükümetin maliyetleri aşağı çekmesi gerektiğine işaret ederek, önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Çağıner sözlerine şöyle devam etti: Her bir enflasyon artışında hayat pahalılığını gerek maaşlara gerekse girdi maliyetlerini arttırarak aslında uzun vadede işsizliğe neden olacakları bir noktaya geleceğiz. Dolayısıyla bu pahalılığı çözmeleri gerekir. Özellikle zorunlu tüketim maddelerinde denetimi arttırmaları gerekiyor. Sürekli her şeye zam yaparak, ülke ekonomisi düzelmez.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Koordinatörü Hürrem Tulga

“Girdi maliyetlerinin artması, fiyatlara yansıyacak”

Akaryakıttan sonra elektriğe de zam geldiğine işaret eden KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga,

Girdi maliyetlerinin artmasıyla bunun fiyatlara yansıyacağını belirterek, “Üretim yapmak isteyen herkes ürettiği ürüne bunu yansıtacak. Diğer taraftan da alım gücünün pahalılıktan hızla eridiği düşünülürse satışlar azalacak, ekonomi daralacak” ifadelerini kullandı.

Alım gücünün gittikçe düştüğüne dikkat çeken Tulga, “İnsanların elektrik, akaryakıt gibi temel faturalarından dolayı çarşıya pazara çıkacak parası kalmadı” dedi.

Artan maliyetlerle üretimin duracağına, iflasların artacağına vurgu yapan Tulga,“Kapanmalar çok hızlı yükselişte. Satış olmuyor. Yazdan dolayı yüzde 300 oranında kapanmalar arttı” şeklinde konuştu.

Elektrik faturalarına yeni zamların eklenmediğine dikkat çeken Tulga, sözlerine şöyle devam etti: Geçen ay 2 bin TL öderken bu ay fatura 8 bin TL geldi. Üretim yapmak için de zorunlu olarak elektriği kullanıyorsun. Alım gücünün arttırılması, ekonominin büyütülmesi gerekiyor. Devlet sadece kendi giderlerini karşılamak için zamlara başvuruyor. Bu şekilde ekonomi daha kötüye gidiyor.

Restorancılar Birliği Başkanı (RES-BİR) Arif Bayraktar

“İşletmeler zor durumda”

RES-BİR Başkanı Arif Bayraktar, işletmelerin zor durumda olduğuna vurgu yaparak,

“Kapatma noktasına geldik” dedi. Zamlarla ilgili bir düzenleme getirilmesinin şart olduğunun altını çizen Bayraktar, “Bu şekilde, işletmelerden sürdürülebilir bir ekonomi ve ticaret hayatı beklenemez” dedi.

Konuyla ilgili gerekli temasların kurulacağını belirten Bayraktar, ekonomik şartların zor olduğu bir süreçte gelen zamlarla baş etmenin zor olduğuna dikkat çekti.

İşletmeye henüz elektrik faturasının gelmediğini ancak evine geçen ay gelen 900 TL’nin bu ay 2 bin TL olarak yansıdığını belirtti.