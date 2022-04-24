Saray’da “hükümet” zirvesi

3 parti başkanı dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la 2 saat bir araya geldi, UBP Başkanı Sucuoğlu’nun “Sunat Atun dışında kabineyi aynen korumak” niyetini ortaya koyduğu öğrenildi. En çarpıcı gelişme ise bu toplantı öncesinde, Ankara’dan gelen ve “Oktay’ın danışmanı” olarak bilinen bir ismin DP ve YDP’ye “UBP ile hükümete girmeyiniz” telkini iddiası oldu.

Cenk MUTLUYAKALI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da çağrısı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dün “Hükümet Buluşması” yaşandı.

“İstifa” ile sonuçlanan 59 günlük hükümet deneyiminin ardından yeniden kurulmaya hazırlanan Sucuoğlu Koalisyonu’nu zor bir süreç bekliyor.

UBP Başkanı Sucuoğlu’nun toplantıya “Sunat Atun dışında kabineyi aynen korumak” niyetini ortaya koyduğu öğrenildi.

Sucuoğlu’na “Atun dışında hiçbir değişiklik yapmamak, Türkiye’ye karşı bir tavır algısı yaratacak” telkini yapıldı; Sucuoğlu ise başka isimler de değişirse “güven oyu” tehlikesi oluşabileceğinden söz etti.

Tatar, bu toplantıda da eleştiri oklarının hedefi oldu, Sunat Atun’un görev değişikliğini onaylamadığı için sorumlu gösterildi.

Öğle saatlerindeki buluşmaya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bası milletvekillerinin katıldığı öğrenildi.

Toplantının gündemini ise “Ankara-Lefkoşa huzursuzluğu”nun oluşturduğu öğrenildi.

En çarpıcı gelişme ise bu toplantı öncesinde, Ankara’dan gelen ve “TC Başkan Yardımcısı Oktay’ın danışmanı” olarak bilinen bir ismin DP ve YDP’ye “UBP ile hükümete girmeyiniz” telkini iddiası oldu.

İlgili kişinin, hem Ataoğlu hem de Arıklı ile bir araya geldiği farklı kaynaklardan doğrulandı.

“Maliye’nin açığı büyük”

Eski/Yeni Hükümeti bekleyen en önemli sorun bütçe açığı!

Saray’daki toplantıda bütçenin durumu konuşuldu, Maliye’den bilgi istendi, 150 milyon TL’lik açık masaya getirildi.

“Türkiye bankaları eğer Maliye’nin açtığı ihaleye katılmazsa maaşlar tehlikeye girer” düşüncesi gündeme geldi.

“Protokol gitti, gelmedi”

Toplantının bir diğer gündemini ise “Ekonomik Protokol” oluşturdu.

15 Nisan’da Ankara’da imzalandığı açıklanan “TC-KKTC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” henüz açıklanmadı.

Kimi “düzeltmeler” iddiası ile Ankara’ya gönderilen protokolün henüz geri gelmediği de üç partinin kulislerine yansıyor.