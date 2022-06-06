Sandık TL ile ERİDİ

Özel sektör çalışanı ve sigortalının tek güvencesi olan ‘İhtiyat Sandığı’ parası dahil emekli ikramiyesi Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı nedeniyle eridi, hiçbir koruma programı uygulanmadı, TC-KKTC Mali Protokolü’ne de böylesi bir tedbir girmedi.

2010 yılı sonrası çalışma hayatına atılanların geleceğe yönelik tek birikimi olarak anılan İhtiyat Sandığı, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki eriyişine paralel olarak her geçen gün erimeye devam ediyor…

100 bin TL’lik birikimin son 10 yıllık döviz karşılığı incelendiğinde ortaya çıkan kayıp, 30 bin Sterlin’in üzerinde. 2012 yılında 34 bin 965 Sterlin’e denk gelen 100 bin TL’lik İhtiyat Sandığı birikimi, 2022 yılına gelindiğinde 4 bin 807 Sterlin’e tekabül ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın eski Müsteşarlarından Erçin Tekakpınar ile ekonomiyle ilgili tespitleriyle öne çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın, çözümün sandıktaki paranın farklı yatırım araçlarıyla değerlendirilmesi yönünde olduğunu vurguladı.

Ertuğrul SENOVA

Sadece özel sektör çalışanlarının değil; 2010 yılı sonrası çalışma hayatına atılan tüm yurttaşların geleceğe yönelik tek birikimi olarak anılan İhtiyat Sandığı birikimleri, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki eriyişine paralel olarak her geçen gün erimeye devam ediyor…

100 bin TL’lik birikimin son 10 yıllık döviz karşılığı incelendiğinde ortaya çıkan kayıp, 30 bin Sterlin’in üzerinde. 2012 yılında 34 bin 965 Sterlin’e denk gelen 100 bin TL’lik İhtiyat Sandığı birikimi, 2022 yılına gelindiğinde 4 bin 807 Sterlin’e tekabül ediyor.

10 YILDA, 30 BİN 158 STERLIN KAYIP

YIL MİKTAR (TL) KUR (STG) TUTAR (STG) 2012: 100.000 2,86 34,965 2014: 100.000 3,57 28,011 2016: 100.000 4,30 23,255 2018: 100.000 8,40 11,904 2020: 100.000 10,28 9,727 2021: 100.000 12,16 8,223 2022: 100.000 20,80 4,807

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın eski Müsteşarlarından Erçin Tekakpınar ile ekonomiyle ilgili tespitleriyle öne çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın, sandıktaki paranın farklı yatırım araçlarıyla değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Eski Müsteşar Tekakpınar, esas sorunun, İhtiyat Sandığı yönetiminin ‘fon yönetiminden anlayan’ profesyonel bir ekipten oluşmamasından kaynaklandığını ifade ederek, birikimin bir kısmının farklı yatırım araçlarıyla değerlendirilmesi halinde zararın minimize edilebileceğini söyledi.

CTP Milletvekili Barçın ise sandıktaki birikimin yüzde 40’ının döviz cinsinde tutulduğunu ancak çalışana TL cinsinden nemalandırıldığını ifade ederek, çalışana “isteyen birikiminin yüzde 40’ını döviz olarak sandıkta tutabilsin” tercihinin sunulması gerektiğini ifade etti.

Tekakpınar: Esas sorun, yönetimin profesyonel bir ekipten oluşmaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın eski Müsteşarlarından Erçin Tekakpınar, esas sorunun, İhtiyat Sandığı yönetiminin ‘fon yönetiminden anlayan’ profesyonel bir ekipten oluşmamasından kaynaklandığını düşünüyor…

“Birikimin bir kısmı farklı yatırım araçlarıyla değerlendirilebilmeli”

“Yönetim Kurulu’na, fon yönetiminden anlayan, paranın farklı yöntemlerle değerlendirilebilmesi adına yasal düzenleme yapabilecek bir ekip lazım” diyen Tekakpınar, birikimin bir kısmının farklı yatırım araçlarıyla değerlendirilmesi halinde “TL kullanan bir ülkede zararın minimize edilebileceğini” söyledi.

“Fon, profesyonel insanlar tarafından yönetilmeli”

Sandıktaki mevduatın farklı yatırım araçlarında değerlendirilmesi halinde oluşacak kaybın yüzde 300’lerden yüzde 50’lere düşebileceğini ifade eden Tekakpınar, “Fon yönetimi böyle bir şeydir. İhtiyat sandığında çok ciddi bir fon vardır. Bu fon profesyonel insanlar tarafından yönetilmeli” dedi.

“Müdürü siyaseten atayabilirsin ama Yönetim Kurulu profesyonellerden oluşmalı”

“Müdürü siyaseten atayabilirsin ama Yönetim Kurulu profesyonellerden oluşmalı” diyen Tekakpınar, “Bu konuyu biz bir dönem çok tartıştık ama olmadı. Bu tip düzenlemeler için bir hükümetin uzun süre iktidarda kalması gerek. Sorunlarımızın en büyüğü de bu zaten” şeklinde konuştu.

Barçın: “Sandık, birikimin yüzde 40’ını döviz cinsinde tutuyor, emekçiye TL veriyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın ise devletin, sandıktaki birikimin yüzde 40’ını döviz cinsinde tuttuğunu ama çalışanın TL cinsinde nemalandırıldığını söyledi.

“Çözüm, emekçinin paradan döviz olarak yararlanmasına izin vermek”

Barçın, çalışana “isteyen birikiminin yüzde 40’ını döviz olarak sandıkta tutabilsin” tercihinin sunulması gerektiğini vurgulayarak, çözümün emekçinin paradan döviz olarak yaralanmasına izin vermek olduğunu kaydetti.