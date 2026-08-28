Sandık öncesi “rahat hareket” arayışı

UBP-DP-YDP Hükümeti, genel seçimlerin 6 Aralık’ta yerel seçimlerle birlikte yapılmasını öngören yasa tasarısını Cumhuriyet Meclisi’ne gönderirken, seçim yasaklarının süresinin kısaltılması için de girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Maliye Bakanı Özdemir Borreva’nın, Kıbrıs TV’de Dilek Kırıcı’nın hazırlayıp sunduğu “Açık Oturum” programında yaptığı açıklamalarda, mevcut iki aylık seçim yasakları süresinin kısaltılmasının gündemde olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Bahse konu girişim bazı tereddütleri de beraberinde getirdi. Geçmiş seçim dönemlerinde partizanca istihdamlar yapan, istisnai yurttaşlıklar veren ve kırsal kesim arsaları dağıtan hükümetin, seçim yasaklarının daha geç başlamasını sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışması, hamlenin siyasi gerekçelerini de gündeme taşıdı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özedenefe:

“Neden 60 günlük süreyi kısaltmak istiyorsunuz?”

Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de Borreva’nın açıklamalarına kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdenefe, seçim sürecini ve yasaklarını düzenleyen mevzuatın 60 günlük bir süre öngördüğünü hatırlattı.

Geçmişte erken seçime daha kısa sürede gidilebilmesi amacıyla bu sürenin 45 güne indirilmesinin gündeme geldiğini belirten Özdenefe, 6 Aralık’ta yapılması planlanan seçim için bugün itibarıyla yeterince zaman bulunduğunu vurguladı. Özdenefe, seçim yasaklarının süresinin kısaltılmasını gerektiren başka bir ihtiyacın da bugüne kadar kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.

Özdenefe, Maliye Bakanı’nın önceliğinin seçim yasaklarının birkaç hafta daha geç başlamasını sağlamak değil, ülkenin içine sürüklendiği ağır borç yükü ve kamu maliyesindeki sorunlarla uğraşmak olması gerektiğini savundu.

Seçim yasaklarının yalnızca seçim takvimine ilişkin teknik bir düzenleme olmadığını belirten Özdenefe, bu yasakların kamu kaynaklarının, istihdam imkanlarının ve devlet olanaklarının seçim döneminde siyasi menfaat amacıyla kullanılmasını önlemeyi ve seçimde adil koşulları korumayı amaçladığını kaydetti.

Özdenefe, açıklamasının sonunda hükümete doğrudan şu soruyu yöneltti:

“Yeterince zaman varken, yasada öngörülen 60 günlük süreyi neden kısaltmak istiyorsunuz?”