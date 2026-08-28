Girne Belediyesi, ‘Evcil Hayvan Atık İstasyonları’ uygulamasını hayata geçirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kent genelinde 6 farklı noktaya yerleştirilen atık istasyonları ile vatandaşların, evcil hayvanlarının ihtiyaçları sonrasında oluşan atıkları uygun şekilde toplamasına olanak sağlanacak.

Uygulama ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de ortak kullanım alanlarının daha temiz tutulması hedefleniyor.

Evcil Hayvan Atık İstasyon noktaları şöyle:

“Dr. Salih Miroğlu Caddesi – Nusmar Market Bölgesi, Karmi Bölgesi – Kilise Meydanı, Bedreddin Demirel Caddesi – Barış Parkı, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi – Girne Kahvecisi Yanı, Kale Arkası – Baldöken Merdivenleri Girişi ve Polatlı Sokak – Tenis Kortları Girişi.”