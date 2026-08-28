Uzmanlar: "Yarınki hava El Nino veya iklim değişikliğinin kanıtı olarak yorumlanamaz"

Meteoroloji Dairesi, yarın özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak veya gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini kaydetti.

Daire, yarın 12.00–17.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların 5–6 derece düşeceğini, serin havanın pazar günü de süreceğini bildirdi.

Sel, taşkın, dolu ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulunan Meteoroloji Dairesi, hafta başı ise sıcaklıkların yeniden yükseleceğini ve haftanın açık ve bulutlu geçeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi uzmanları, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Hava Tahminleri Şube Amiri Mehmet Varoğlum ve Müdür Muavini Media Orun Sarp, beklenen yağışın yaz ve bahar aylarında görülebilen “kararsızlık yağışları” arasında olduğunu ve olağandışı bir durum gözlenmediğini kaydetti. Uzmanlar, ağustos ayında bu tür bir yağışın El Nino veya iklim değişikliğinin göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

İç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli yağış

Meteoroloji Dairesinin yağış ihbarına göre, yarın 12.00–17.00 saatleri arasında özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer metrekareye 21–50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Aynı saatlerde kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın şiddetini artırarak karada yer yer saatte 62–74 kilometre hızla, fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

dolu ve yıldırım olasılığının da bulunduğunu belirten uzmanlar, yetkililere ve vatandaşlara tedbirli olma çağrısı yaparak, altyapı sorunları yaşanan bölgelerde sel ve taşkınların olabileceğini kaydetti. Uzmanlar, yağış ve rüzgarın akşam saatlerine doğru şiddetini azaltacağını söyledi.

Sıcaklıklarda da 5-6 derece düşme yaşanacağını belirten uzmanlar, hafta sonu üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisiyle en yüksek sıcaklıkların iç kesimlerde 31–34, sahillerde 27–30 derece dolaylarında seyredeceğini ifade etti.

Pazar günü yağış beklenmiyor

Mevcut tahminlerde pazar günü için yağış beklentisi bulunmadığını belirten uzmanlar, serin havanın etkisinin ise devam edeceğini söyledi.

Sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren yeniden yükselerek iç kesimlerde 36–39, sahillerde 31–34 dereceye ulaşmasının beklendiğini ifade eden uzmanlar, cumartesinin ardından hafta boyunca yeni bir yağış öngörülmediğini kaydetti.

Yaz aylarında görülebilen ‘kararsızlık yağışları’

Beklenen yağışın oluşumu hakkında bilgi veren uzmanlar, yer seviyesindeki sıcak ve nemli havanın yükselerek üst atmosferdeki soğuk havayla karşılaşmasının konvektif, diğer adıyla kararsızlık yağışlarına yol açtığını belirtti.

Bu mekanizma için yerin sıcak olması ve havada nem bulunması gerektiğini kaydeden uzmanlar, kararsızlık yağışlarının yaz ve bahar aylarında görülmesinin normal olduğunu ve geçmiş yıllarda da yaşandığını anımsattı.

Uzmanlar, yarın beklenen yağışı El Nino’ya veya iklim değişikliğine bağlamanın doğru olmayacağını kaydederek; “El Nino gibi olaylar bu yağışların sadece sıklığını ve şiddetini artırabilir.” dedi.

Eylül ve ekim için tahminler “mevsim normalleri civarında”

Uzmanlar, 2026 yazında herhangi bir rekor sıcaklık kaydedilmediğini ancak yüksek nem oranı nedeniyle yüksek sıcaklık hissedildiğini vurguladı.

Her yıl bir önceki yıldan daha sıcak olduğu yönündeki eğilimin bölge için istatistiksel olarak doğrulanmadığını dile getiren uzmanlar, 2024 yılının 2025’ten daha sıcak geçtiğine dikkat çekti.

Sonbahara ilişkin ilk mevsimsel değerlendirmeleri de paylaşan uzmanlar, eylül ve ekimde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya 1–2 derece altında seyredebileceğini, ancak bu öngörülerin henüz kesinlik taşımadığını belirtti.

Dairenin 24 saat çalıştığını ve günde dört kez analiz yapıldığını ifade eden uzmanlar, beklenen hava sisteminin izlendiğini, tahminlerde değişiklik olması halinde kamuoyuna yansıtılacağını kaydetti.

Haber: Cemre Peral Yanıker - Fotoğraf: Erol Uysal