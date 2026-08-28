Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş başvuruları devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2026-2027 akademik yılı yatay geçiş başvuruları devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim hayatını sürdürmek isteyen üniversite öğrencileri, yatay geçiş imkanlarından yararlanarak öğrenimlerine devam etmek üzere başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu yatay geçiş imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler, üniversitenin aday.neu.edu.tr internet sitesi üzerinden başvuru ve burs olanakları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkün. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan; Atatürk Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile birlikte Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

Detaylı bilgi için...

Yatay geçiş süreci ve burs destekleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar; aday.neu.edu.tr internet sitesini ziyaret edebilir, [email protected] adresine e-posta gönderebilir veya 0548 843 05 35 numaralı WhatsApp hattı üzerinden iletişime geçebilir.

“Yakın Doğu Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında”

Uluslararası yükseköğretim sıralama kuruluşlarının listelerinde dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, akademik başarılarının yanı sıra öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyen kampüs yaşamıyla da öne çıkıyor. Times Higher Education 2026 Alan Sıralamaları’nda 6 alanda “en iyi ilk 500 üniversite” arasında yer alırken, toplam 8 alanda listelenerek Türk üniversiteleri arasında en fazla alanda yer alan vakıf üniversitesi oldu. 2026 Dünya Üniversiteleri Alan Sıralamaları sonuçlarına göre “Fizik Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında Yakın Doğu Üniversitesi; “Mühendislik” alanında ise dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, “İşletme ve Ekonomi”, “Bilgisayar Bilimleri” ve “Eğitim Bilimleri” alanlarında da dünyanın en iyi ilk 400 üniversitesinden biri oldu. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi, 401-500 bandında yer aldığı “Sosyal Bilimler” alanı ile birlikte 6 alanda “dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi” arasında gösterildi. Üniversite, “Tıp ve Sağlık” ile “Yaşam Bilimleri” alanlarında da 601-800 bandında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education 2026 Alan Sıralamaları’nda yalnızca küresel ölçekte değil, Türk üniversiteleri arasında da dikkat çekici bir başarıya imza attı. “Fizik Bilimleri” alanında Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi; “Yaşam Bilimleri”nde ikinci, “Bilgisayar Bilimleri”, “Mühendislik” ve “Tıp ve Sağlık” alanlarında üçüncü, “Eğitim Bilimleri”nde dördüncü, “İşletme ve Ekonomi” alanında beşinci ve “Sosyal Bilimler” alanında ise altıncı sırada konumlandı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Yükseköğretim Kurulu tarafından “Spor Dostu Kampüs” ödülüne de layık görülen üniversite, bu unvanı Kuzey Kıbrıs’ta alan ilk ve tek üniversite oldu. Olimpik kapalı yüzme havuzu, RA25 Spor Salonu, Spor Kulesi, tenis kortları, futbol ve basketbol sahalarının yanı sıra farklı branşlardaki spor olanaklarıyla da öğrencilerinin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini destekleyen üniversite, yaklaşık 6 bin metrekarelik dokuz katlı Yakın Doğu Spor Kulesi ile öğrencilerine modern ve kapsamlı spor olanakları sunarak kampüs yaşamını zenginleştiriyor.