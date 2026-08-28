İncirli, Mağusa’da Pazar alanını ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay Mağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Ziyarete, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve parti üyeleri de katıldı.

Pazar tezgahlarını tek tek gezen CTP heyeti, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan yurttaşlarla sohbet ederek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yurttaşlarla da ülkenin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. İncirli, CTP’nin genel ve yerel yönetimlere ilişkin vizyonunu da aktardı. Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da CTP’nin halkın ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışını daha da ileriye taşımakta kararlı olduklarını kaydetti.