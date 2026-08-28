“Takvim belli, biz hazırız”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel seçimlerin 6 Aralık’ta yerel seçimlerle birlikte yapılmasını öngören tasarının Meclis’e gönderildiğini duyurdu.

İki seçimin aynı gün yapılmasının yaratabileceği sakıncaları ifade ettiklerini belirten Özdenefe, Yüksek Seçim Kurulu’nun da değerlendirmelerini ortaya koyduğunu kaydetti.

“Artık bu tartışmaya geri dönmenin değil, önümüze bakmanın zamanı. Takvim belli” diyen Özdenefe, CTP’nin seçime yalnızca kadrolarıyla değil, ülkeyi yönetmeye hazır programı, politikaları ve ülkenin sorunlarını çözme iradesiyle gireceğini ifade etti.

Özdenefe, açıklamasında, “Seçime hazırız. Yönetmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“Seçim yasakları ayrı bir mesele”

Seçim yasakları konusunda söylenenlerin ise ayrı bir mesele olduğunu belirten Özdenefe, mevzuatın seçim sürecini ve yasaklarını 60 gün olarak öngördüğünü hatırlattı.

Geçmişte erken seçime daha kısa sürede gidilebilmesi amacıyla bu sürenin 45 güne indirilmesinin gündeme geldiğini kaydeden Özdenefe, bugün 6 Aralık’a yeterince zaman bulunduğunu belirtti.

Özdenefe, “Bu süreyi kısaltmayı gerektiren başka bir ihtiyaç varsa da bugüne kadar kamuoyuna açıklanmış değil” dedi.

Maliye Bakanı’na da tepki gösteren Özdenefe, “Maliye Bakanı ise ülkeyi içine sürükledikleri ağır borç yükü ve kamu maliyesindeki sorunlarla uğraşacağına, seçim yasaklarının birkaç hafta daha geç başlamasıyla meşgul” ifadelerini kullandı.

“Sıradan bir takvim meselesi değil”

Seçim yasaklarının amacının kamu kaynaklarının, istihdam imkanlarının ve devlet olanaklarının seçim döneminde siyasi menfaat için kullanılmasını önlemek ve seçimde adil koşulları korumak olduğunu vurgulayan Özdenefe, bu nedenle yasakların süresini kısaltma isteğinin sıradan bir takvim meselesi olmadığını belirtti.

Özdenefe, açıklamasında şu soruyu yöneltti:

“O halde soru çok açık: Yeterince zaman varken, yasada öngörülen 60 günlük süreyi neden kısaltmak istiyorsunuz?”

CTP’nin odağının belli olduğunu ifade eden Özdenefe, açıklamasını “6 Aralık’ı halkımızın iradesiyle değişimin ve yeni bir dönemin başlangıcı yapmak” sözleriyle tamamladı.