“Hukuk devletinde keyfî muamele kabul edilemez”

İnsan Hakları Vakfı, Sucu çiftinin Girne Limanı’nda yaklaşık 20 saat bekletilmesi ve ardından sınır dışı edilmesine ilişkin ciddi insan hakları ihlali iddialarının açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Vakıf, özellikle çıplak arama, elektronik cihazların incelenmesi ve böbrek nakilli Sergen Sucu’nun sağlık hizmetine erişiminin sağlanmamasına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, YENİDÜZEN’in “Bu nasıl güvenlik” başlığıyla manşetine taşıdığı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Vakıf, 26 Ağustos Salı günü Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gemiyle tatil amacıyla gelen Sergen Sucu ve İmre Sucu’nun Girne Limanı’nda yaklaşık 20 saat boyunca bekletildiğini, ertesi gün ise açık bir gerekçe bildirilmeksizin sınır dışı edildiğini belirtti.

Sucu çiftinin, haklarında yürütüldüğü belirtilen işlemin sebebi ve hukuki dayanağı konusunda yeterli açıklama yapılmaksızın bekletildiğini ifade eden Vakıf, olayın gerçekleştiği sırada durumdan haberdar olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

“Sorularına yeterli yanıt verilmedi”

Vakıf, edindikleri bilgilere göre Sucu çiftinin uzun saatler boyunca neden bekletildikleri, haklarında ne tür bir işlem yürütüldüğü ve bu işlemin ne zaman sonuçlanacağı konusunda belirsizlik içerisinde bırakıldığını belirtti.

Çiftin sorularına yeterli yanıt verilmediğini ve temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Vakıf, daha da önemlisi böbrek nakilli olduğunu ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu beyan eden Sergen Sucu’nun gerekli sağlık hizmetine erişiminin sağlanmadığını kaydetti.

Açıklamada, “Dahası, böbrek nakilli olduğunu ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu beyan eden NDr. Sergen Sucu’nun gerekli sağlık hizmetine erişimi sağlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Bunun yanında, Dr. İmre Sucu’nun çıplak aramaya tabi tutulduğu, Sucu çiftine herhangi bir soruşturmanın kapsamı veya hukuki dayanağı açıklanmaksızın kendilerine ait telefon ve bilgisayarların incelendiğinin de kendilerine aktarıldığı belirtildi.

“Sınır kapılarında temel haklar askıya alınamaz”

Bir yabancının ülkeye kabul edilip edilmemesi konusunda devletin sahip olduğu yetkilerin, sınır kapılarında gelen kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınabileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Vakıf, yaklaşık 20 saat boyunca fiilen özgürlükten yoksun bırakılma, hukuki dayanak konusunda bilgilendirilmeme, sağlık hizmetine erişimin engellenmesi, çıplak arama ve elektronik cihazların incelenmesi iddialarının ciddi insan hakları sorunları doğurduğunu belirtti.

Vakıf açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Bir kişinin saatler boyunca fiilen özgürlüğünden yoksun bırakılması, bunun sebebi ve hukuki dayanağı konusunda bilgilendirilmemesi; sağlık hizmetine erişiminin engellenmesi; beden mahremiyetine ağır bir müdahale teşkil eden çıplak aramaya tabi tutulması ve kişisel elektronik cihazlarının incelenmesi, hukuki dayanak, gereklilik, ölçülülük ve etkili denetim bakımından ciddi insan hakları sorunları doğurmaktadır.”

Özellikle çıplak aramanın sıradan ve rutin bir güvenlik tedbiri olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Vakıf, “İnsan onuruna ve özel hayata son derece ağır bir müdahale oluşturan böyle bir uygulama kabul edilemez” dedi.

Telefon ve bilgisayar gibi özel hayata ilişkin son derece kapsamlı bilgiler içeren elektronik cihazların incelenmesinin de sınırsız bir idari yetki olarak görülemeyeceğini ifade eden Vakıf, bu tür müdahalelerin hangi hukuki yetkiye dayanılarak, hangi amaçla ve hangi sınırlar içerisinde gerçekleştirildiğinin açıklanabilir ve denetlenebilir olması gerektiğini kaydetti.

“Sağlık hizmeti devletin sorumluluğundadır”

Vakıf, özgürlüğü fiilen kısıtlanan ve sağlık bakımından özel bir durumu bulunduğunu bildiren kişinin gerekli sağlık hizmetine erişiminin sağlanmasının devletin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

“Böbrek nakilli olduğunu bildiren bir kişinin sağlık hizmeti talebinin karşılanmaması, sonuçları son derece ağır olabilecek ve hiçbir idari gerekçeyle hafife alınamayacak bir durumdur” denildi.

Sucu çiftinin ülkeye alınmamasına ilişkin kararın hukuka uygunluğunun ayrı bir mesele olduğunu belirten Vakıf, karar verilinceye kadar geçen yaklaşık 20 saat boyunca maruz kaldıkları muamelenin başlı başına insan hakları bakımından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Vakıf, sınır güvenliği veya yürütülen herhangi bir güvenlik soruşturmasının, kişilerin insan onuruna saygı gösterilmesi, temel haklarının korunması ve kamu gücünün hukuka bağlı kullanılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Yetkili makamlara 6 soru

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, yetkili makamlardan Sucu çiftiyle ilgili uygulamaların tüm yönleriyle açıklanmasını talep etti.

Vakıf, yetkili makamlardan;

-Sergen Sucu ve İmre Sucu’nun yaklaşık 20 saat boyunca hangi hukuki yetkiye dayanılarak ve hangi gerekçeyle bekletildiğinin,

-bu süre içerisinde kendilerine neden yeterli bilgi verilmediğinin,

-Dr. Sergen Sucu’nun sağlık hizmetine erişiminin neden sağlanmadığının,

-Dr. İmre Sucu’ya uygulanan çıplak aramanın hukuki dayanağının ve gerekçesinin,

-telefon ve bilgisayarlarının hangi hukuki yetkiye dayanılarak ve hangi kapsamda incelendiğinin,

-ülkeye girişlerine izin verilmemesi ve geri gönderilmeleri yönündeki kararın gerekçesinin

kamuoyuna açıklanmasını istedi.

“Güvenlik gerekçesiyle hukuk dışı alan yaratılamaz”

Kamu makamlarının güvenliğin sağlanmasına ilişkin yetkilerinin hukuk dışı alanlar yaratamayacağını vurgulayan Vakıf, hukuk devletinin, kamu gücünün en çok güvenlik gerekçesiyle kullanıldığı yerde dahi hukuka bağlı kalmasını gerektirdiğini belirtti.

Açıklamada, “Sucu ailesine yönelik bu uygulamaların açıklığa kavuşturulması yalnızca onların haklarının korunması bakımından değil, ülkemize giriş yapan herkesin benzer keyfî uygulamalara maruz kalmasının önlenmesi bakımından da zorunludur” ifadelerine yer verildi.