“Sandık kurulacak ve artık halkın özlediği değişim başlayacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı (HP) düzenlemesini dondurma girişimi sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin bir video açıklama yayımladı. İncirli, son haftalarda yaşananların “sıradan bir siyasi görüş ayrılığı” olmadığını belirterek hükümete sert eleştiriler yöneltti.

İncirli, açıklamasında hükümetin halkı ve paydaşları dikkate almadan hareket ettiğini vurgulayarak, “Yaşananlar, bir hükümetin halkına rağmen, halkını dinlemeden, paydaşları yok sayarak ve hukuku zorlayarak ülkeyi yönetmeye kalkmasının açık bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

Hükümetin, kendi yarattığı bütçe açığını kapatmak amacıyla çalışanların maaşlarından kesinti yapmayı hedeflediğini öne süren İncirli, bu yöndeki yasal düzenlemelerin Meclis’ten “dayatma ile” geçirilmeye çalışıldığını dile getirdi. Bu girişimlerin alım gücünü düşüreceğini ve ekonomik daralmayı derinleştireceğine dikkat çeken İncirli, söz konusu adımların demokratik katılımdan uzak şekilde hazırlandığını ifade etti.

“Mesele sadece maaş kesintisi değil”

Açıklamasında yaşanan sürecin yalnızca ekonomik bir düzenleme olmadığını vurgulayan İncirli, konunun demokrasi, halk iradesine saygı ve iyi yönetim meselesi olduğunu belirtti. İncirli, geniş toplumsal kesimleri etkileyen düzenlemelerin kapalı kapılar ardında değil, paydaşlarla birlikte hazırlanması gerektiğini ifade ederek, çağdaş demokrasilerde diyalog ve ortak aklın esas olduğunu söyledi.

İncirli, hükümetin ise “anlaşılmaz bir inatla diyalog masasını dağıttığını” vurgulayarak, “Dertleri çözüm üretmek değil, dayatma yapmaktı. Müzakere etmek değil buyurmaktı” şeklinde konuştu.

Süreçte yaşanan gelişmelere de değinen İncirli, hükümetin Anayasa’yı zorlayan kararlar aldığını ve daha sonra geri adım atmak zorunda kaldığını belirtti. Tasarıların komiteye çekilmeden hızla geçirilmek istendiğini kaydeden İncirli, bu tutumun toplumsal gerilimi artırdığını ifade etti.

“Bu kadar insanı neden karşı karşıya getirdiniz?” diye soran İncirli, hükümetin çelişkili adımlar attığını ve Meclis Genel Kurulu’nda herhangi bir yasa geçiremeden ara verilmesinin bunun göstergesi olduğunu söyledi.

“Toplum baskı ve endişe altında kaldı”

İncirli, süreç boyunca eylemcilerin hedef haline getirildiğini, kamu çalışanlarının baskı altında kaldığını ve toplumun genelinde huzursuzluk oluştuğunu dile getirdi. Polis teşkilatının da siyasi gerilimin ortasında bırakıldığını ifade eden İncirli, yaşananların toplumda ciddi bir güvensizlik yarattığını kaydetti.

Açıklamasında sendikaların, sivil toplumun ve halkın tepkisinin belirleyici olduğunu vurgulayan İncirli, “İnsanlar susmadığı, sendikalar geri çekilmediği ve CTP kararlılıkla halkın yanında durduğu için bu dayatma duvara çarptı” dedi.

Hükümeti kaos yaratmakla suçlayan İncirli, “Bu kaosu bilerek yarattılar. Kaostan medet umacak kadar zayıf bir hükümettir” ifadelerini kullandı.

Yaşananların sorumluluğunun hükümete ait olduğunu belirten İncirli, Ünal Üstel liderliğindeki hükümeti eleştirerek, “Hiç kimse sorumluluğu başka yerlere atmaya kalkmasın. Yaşananların ve ödenen bedellerin sorumlusu Üstel hükümetidir” dedi.

“Sandık kurulacak ve artık halkın özlediği değişim başlayacak”

İncirli, demokrasinin yalnızca oy vermek olmadığını, halkın söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, ilgili yasaların komiteye geri çekilmesinin doğru ve meşru adım olacağını ifade etti.

CTP’nin tavrının başından beri net olduğunu belirten İncirli, “Bu ülke kaosla yönetilemez, bu toplum dayatmayla susturulamaz” dedi.

Açıklamasının sonunda değişim çağrısı yapan İncirli, “Artık değişim kaçınılmazdır. Sandık kurulacak ve halkın özlediği değişim başlayacak” ifadelerini kullandı.