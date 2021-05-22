Sanayi Odası’nın toplantısında başkanlık yarışı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün yapılıyor.

Sanayi Odası’nda az önce başlayan toplantıda, Oda’nın yeni yönetimi için seçim yapılacak. Seçimde iki liste yarışacak.

Listede Başkan adayları Candan Avunduk ve Ali Kamacıoğlu, Yönetim Kurulu adayları ile yer alıyor.

Karar tasarıları ile faaliyet ve mali raporlarının ele alınacağı toplantıda, murakıp ataması da gerçekleştirilecek.

Toplantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı.

Oy birliğiyle Divan Başkanlığı görevi Musa Sönmezlere verildi.

Divan sekreteri olarak ise Cenk Sarper ve Fuat Kutlu seçildi.

Toplantıda mevcut Başkan Candan Avunduk konuşma yaptı. Divan ve Sanayicilere hitap eden Avunduk, yaptığı açıklamada özellikle yerli üretim ve ihracatın geliştirilmesinin önemine değindi.

Görevde olduğu sürede hayata geçirdiği proje ve uygulamalardan söz eden Avunduk, ihracatın geliştirilmesi için oluşturulabilecek sistemlere değindi.

Toplantıya misafir konuşmacılar ile devam edileceği belirtildi. Divan Başkanı Musa Sönmezler, toplantıda ülkedeki ithalat, ihracat, 2019 yılı ekonomik göstergeler raporu, sanayiciliğin bu raporlar içerisindeki yeri ve 2020 yılı bütçesine dair bazı rakamlar paylaşarak, ihracatın önemine bir kez daha vurgu yapıldı.