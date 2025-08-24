Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin seçim yasakları öncesinde yandaşlara sağlanan olanakların "utanç verici" olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çeler, "Bu topraklardaki insanları "yandaşlar" ve "vatandaşlar" olarak ikiye ayıran; 'yandaş'a her türlü kamu nimetini bahşederken, 'vatandaş'ı nutukla avutan bir garip siyaset anlayışı. Rezillik diz boyu!" ifadelerini kullandı.

Toplumcu Demokrasi Partisi, Ekim ayında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman'ı destekleyecek.

Çeler'in açıklaması şöyle:

"Samimiyetsizliğin, iki yüzlülüğün ve slogan milliyetçiliğinin vardığı nokta utanç verici. 'Devlet' lafı üstünden bir ömür siyaset yapanların aslında devletin ne demek olduğunu bile anlamadıkları bir kez daha ortaya çıktı.

Yandaşlarını ve partililerini kamu kaynaklarıyla ihya etmeyi devlet yönetmek zannediyorlar. T izni, tasdik memurluğu yetkisi, iş sözleşmesi, vatandaşlık, tabanca ruhsatı, kırsal kesim arsası, geçici memuriyet ve daha nice iltimas... İki dudak arasından çıkan bir sözle bunları dağıtınca güya 'devlet adamı' oluyorsunuz.

Bu topraklardaki insanları 'yandaşlar' ve 'vatandaşlar' olarak ikiye ayıran; 'yandaş'a her türlü kamu nimetini bahşederken, 'vatandaş'ı nutukla avutan bir garip siyaset anlayışı. Rezillik diz boyu!"