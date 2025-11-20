Şahiner: “Trafik kameraları sessizce ceza üretiyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmeleri ile ilgili konuşan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, trafik kameralarıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Şahiner, aylardır sessiz sedasız devrede olan trafik kameralarının tam kapasite çalıştığını söyledi ve sistemin tamamen ceza odaklı işletildiğini belirtti.

Şahiner’in verdiği bilgilere göre:

• Her ay 10 bin civarında ceza kesiliyor.

Şahiner, bunun hükümetin trafik güvenliği yerine cezayı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini gösterdiğini ifade etti.

• Şu anda vatandaşa gönderilmek üzere sistemde bekleyen en az 50 milyon TL tutarında ceza olduğunu söyledi.

“Asıl ceza yağmuru daha başlamadı, yolda” diye ekledi.

Şahiner ayrıca, hükümetin kazaları azaltacak altyapı iyileştirmeleri için tek bir yatırım yapmadığını vurguladı.

Şahiner’e göre hükümet, 2026 için şimdiden bir hedef belirlemiş durumda:

“Rekor ceza yılı.” Şahiner, “Vatandaşın can güvenliğine bir kuruşluk yatırım yok, ama vatandaşın cebine uzanacak ceza sistemi tam gaz hazırlanıyor” diyerek hükümeti sert sözlerle eleştirdi.