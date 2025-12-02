“Sağlıklı bir vücudun merkezinde apse olamaz”

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs’ın bölgesel bir çözümün parçası olması gerektiğini söyleyerek, Washington'ın devreye girebileceğine dair mesajlar verdi.

Doğu Akdeniz'i istikrara kavuşturmaya yönelik daha geniş kapsamlı çabalara Kıbrıs'ın da dahil edilmesi gerektiğini belirten Barrack, "Sağlıklı bir vücudun ortasında apse olamaz" dedi.

İstanbul'daki Ekümenik Patrikhane ziyareti sırasında konuşan Barrack, ABD'nin politikasını Yunanistan ile Türkiye arasında bir "köprü" görevi görmeye çalışmak olarak nitelendirdi ve Kıbrıs'ı herhangi bir bölgesel çözümün "kilit bir parçası" olarak niteledi.