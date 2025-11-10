“Sağlık Bakanı’nın bu halka açıklama borcu var”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, son dönemde yaşanan ölümlerle ilgili Meclis kürsüsünde konuştu. Rogers, 9 yaşındaki Olivia’nın tetkikleri yapılırken ve 47 yaşındaki bir vatandaşın kalp rahatsızlığı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine Sağlık Bakanlığı’nın halka açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Rogers, “Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk servisi bu ülkede aslında tam donanımlı bir servistir. Ben hem bir milletvekili hem de çocuğunu orada ameliyat ettirmiş bir anne olarak, bu servise güven kaybı yaşanmasının geleceğimiz açısından endişe verici olduğunu düşünüyorum. Güvenin tekrar tesis edilmesi açısında Sağlık Bakanlığı’nın halka açıklama yapma ve 3 maymunu oynamaktan vazgeçme sorumluluğu vardır.” dedi.

Rogers, yaşlı bakımı ve hasta bakımıyla ilgili ciddi sorunlara da dikkat çekti. Rogers, “Hastanelerde yatan hastalara bakan hasta bakıcı çeteleri var. Fahiş fiyatlar ödeyerek hastanıza baktırmak durumunda kalıyorsunuz, parası olmayan ise bakımsızlığa terk ediliyor. Bu yeni bir konu değil.” dedi.

Rogers, daha önce Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası’nda 100 hasta bakıcı kadrosu koyduklarını, Sosyal Hizmetler Yasası’nda da yaşlı bakım evleri ve engelli rehabilitasyonu için 100 kadro eklediklerini hatırlattı. Ancak, hükümetin geçtiğimiz yıl içinde seçim yatırımı olarak açıklayamadığı yüzlerce kişiyi işçi olarak istihdam ettiğini belirten Rogers, “Tek bir hasta bakıcı istihdamı yapılmadı” ifadelerini kullandı.