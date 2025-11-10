“Sağlık Bakanı ‘ilaç var’ diyor, tedavimde kullanmam gereken ilaç yok”

Onkoloji hastası Burcu Yababa, tedavisinde kullanması gereken ilacın Devlet İlaç ve Ecza Deposu’nda bulunmadığını belirterek tepkisini dile getirdi. Yababa, 4 Kasım 2025 tarihinde alması gereken ilacı 10 Kasım itibarıyla hâlâ temin edemediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yababa, “Bir onkoloji hastası olarak 04.11.2025 tarihinde almam gereken ilaç maalesef Devlet İlaç Ecza deposunda bulunmamaktadır. Sayın Sağlık Bakanımız Hakan Dinçyürek ecza depolarında ilaçların fazlasıyla bulunduğunu söylüyor. Ama bugün 10.11.2025 olmasına rağmen ilaç halen yok. İlacı kendi imkânlarımla temin etmeye çalışıyorum. Ben bu ilacı kendi paramla temin edeceğim. Peki bu ilaç paralarını karşılayamayacak olanlar ne olacak? Parası olan bir şekilde bulup alsın geri kalanlar da ne hali varsa görsün mü?” ifadelerini kullandı.