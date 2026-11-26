Bir arkadaşım, bir yakınının şartlı tahliye ile bırakılmamasına çok sert tepki gösterdi…

Tabii ki hassas bir konu!

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UBP’ye de muhalefete de ağır küfürler etti!

‘Torpilin yoksa yakının şartlı salıverilmeden de yararlanamaz’ dedi!

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Sosyal medyada başka bir kadının – annenin mesajına rastladım; ağır UBP’li olduğu anlaşılıyor…

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Kızı hapiste…

Şartlı tahliye talebi oldu anladığım kadarıyla…

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Suçu ne isterse olsun, sonuçta bir anne!

Elbette evladının çıkmasını isteyecek!

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Ama mesele o değil!

‘Size o kadar yalvardım…’ diyor!

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Siz diye hitap ettiği kim ya da kimler?

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UBP’liler!

UBP yönetimi!

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Ve kadın diyor ki, ‘… ben artık UBP’li değilim… Herkes bunu bilsin… Hepsi söz verdi fakat kızım ret cevabı aldı… Siz kendinizi ne zannedersiniz… Benim ve ailemin 30 – 40 oyu vardır size verilmeyecek…’

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Çok çok üzgünüm ama bu anneyi, bu kadını veya yazının başında söz ettiğim arkadaşımı siz bu hale getirdiniz!

-*-*-

Siz?

Yani siz derken tek başına UBP değil!

Tüm KKTC yapısı aynı!

-*-*-

Allah umarım tüm mahkumları ve tutukluları tez zamanda ıslah eder – ailelerine kavuşturur…

-*-*-

Ancak mesele o değildir!

Mesele, bir mahkumun salıverilmesini bile yürütme organından beklemeye alışmış olmaktır!

-*-*-

İnsanlar, ‘torpiliniz varsa hapisten bile erken çıkabilirsiniz’den emindir!

-*-*-

Değişmesi gereken sadece hükümettekiler değildir!

Bilmem anlatabildim mi?

Bu Türkiye, bu Avrupa’ya yaklaşamaz!

Başlıkta ne demek istedik?

‘Bu Türkiye’ veya ‘Bu Avrupa’ ne demek?

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Açalım!

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‘Bu Türkiye’ diyerek, şu andaki Türkiye yönetiminden ve bu Avrupa diyerek de şu andaki AvrupaBirliği’nden söz ediyoruz…

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Türkiye tarafında ‘Taviz vermez’ bir görüntü ya da ‘uzlaşmaz’ bir tavır söz konusu!

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Avrupa tarafında ise ‘beklentiler’ var!

Türkiye’nin yerine getirmesi gerekenler!

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Haaa Türkiye’nin umurunda mı?

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Doğrusu, değilmiş gibi görünüyor!

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Bu satırları yazarken, Avrupa Parlamentosu Türkiye- Libya arasındaki mutabakatına ilişkin oylamayı gerçekleştirecekti…

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Rumca gazetelere göre, Avrupa Komisyonu’nun Akdeniz’den sorumlu üyesi Dubravka Suica’nın, Strazburg’ta gerçekleştirilen oturumda, Türkiye- Libya arasındaki mutabakatı “hukuki geçerliliği olmaksızın, geçersiz” olarak nitelendirdi.

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Mutabakatın, üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunan Suica, Avrupa Komisyonu’nun Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verdiği desteği yineledi.

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Bu arada Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Rum tarafı açısından “Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda adım atmadan TC - AB ilişkilerinde menfaat edinmesinin söz konusu olmadığını” söyledi.

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Hakan Fidan ne diyor?

Hakan Fidan da diyor ki, ‘iki avuçluk bir ülke bizim Avrupa ile ilişkilerimize sınır koyamaz, yeön veya şekil veremez!’

Tam olarak bu cümleyi kurmadığını biliyorum ama söylediği tam da budur!

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Başka neler var Türkiye’de?

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Mesela Türkiye'de muhalif siyasetçilerin, seçilmiş belediye başkanlarının ve siyasi faaliyetleri nedeniyle yargılanan kişilerin cezaevinde bulunması, Avrupa ile Türkiye arasındaki en önemli demokrasi ve hukuk devleti tartışmalarından biri olmaya devam ediyor.

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Bu mesele yalnızca Türkiye'deki iktidar - muhalefet mücadelesi açısından değil, demokrasi, yargı bağımsızlığı, insan hakları ve Avrupa hukuk sistemi açısından da çok önemli!

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Türkiye’de Anayasa Mahkemesi (AYM) görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itirazını reddetti.

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Elbette ‘mahkemenin bağımsızlığı’ diyebilirsiniz ama İmamoğlu’na AYM’den ‘Ret’ geldiği gün, milyar dolarların havada uçuştuğu fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ev hapsi ile tahliye kararı verildi. Kaya hapisten çıkıp evine gitti…

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Sağlığı iyi değilmiş!

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Ben bu konuda bir şey demek istemem!

Zaten Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kaya’nın tahliyesi sonrası söylenmesi gerekeni X hesabından yaptığı paylaşımda söylemiş:

Özel, "Tayyip Bey, Fatma Hanımın ‘yalnız değilim, konuşurum’ tehdidine ancak bu kadar dayanabildi" ifadelerini kullandı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Özel'e ismiyle hitap ettiği paylaşımında, partinin kimseyi korumadığını ifade etti.

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‘Kimseyi korumamak’!!!

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Türkiye demokrasisi için duacıyım!

Yapacak bir şeyim de yok!

Ancak, şu uyarıyı yapmak zorundayım; İmamoğlu ve tüm diğer muhalifleri mesela Osman Kavala’yı, Selahattin Demirtaş’ı, Can Atalay’ı, Figen Yüksekdağ’ı ezenler; ülkeyi çalanları korumaktan hiç çekinmiyor!

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Seçim çalışmalarına baktığım zaman, sanki aynı güruh, KKTC’de de birilerini korumak istiyor gibi görünüyor!

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Sonuç: Bu Türkiye, bu Avrupa’ya yanaşamaz!

Zaten yanaşmak da istemiyor sanırım; Allah güzel Türkiye’yi ve güzel insanlarını korusun!

(Türkiye'de adaletin uygulanmasında siyasi kimlikten bağımsız, herkese eşit bir hukuk standardının olmadığının en basit örneği Fatma Betül Sayan Kaya…)