Sözün çok da bir anlamı kalmıyor, hele genç ölümlerde…

Hele de suçsuz yere…

31 yaşında Hüsnü Tatarlar…

İşinden çıkmış, evine dönüyor.

Evine varamıyor.

Bir insan ölmüyor ki…

Ne kadar seveni varsa o kadar insanın hayatı eksiliyor.

***

Mahkemede polisin anlattıklarını okuyorum.

Hüsnü’nün yaşamını yitirdiği kazanın zanlısı, 2021 yılında Mersin’de ölümlü bir trafik kazası nedeniyle yargılanmış, bu yıl ehliyeti bir süreliğine iptal edilmiş.

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak da var hakkındaki suçlamalar arasında.

Dahası, Dağ Yolu’nun yapımını sürdüren şirkette mühendis olarak çalışıyor.

Nasıl mümkün olabiliyor bütün bunlar?

Bir ülkede, başka bir ülkede verilmiş sürüş yasağının geçerliliğini, bir insan öldükten sonra mı araştırırsınız?

***

Bu ülkenin ciddiyetsizliği öldürüyor insanlarımızı.

İradesizliği, başıboşluğu…

“Nasılsa bir yönetim yok” görüntüsü her yerde.

Gerçekten de bir yönetim düzeni yok, bir üleşim düzeni var.

Yandaş kayırmacılığı ve biat kültürü kamu yararının önüne geçiyor…

İnsan hayatına kıymet yok…

Yol altyapısından yaptırımlara, denetimden diplomaya, her yere sirayet etti sahteliğin zehri... Kuralların uygulanmasını istemek bile bir mücadeleye dönüştü bu ülkede.

***

Üç gün sonra, Dağ Yolu’nda Sude Demirkıran’ı, İlayda Yeliz Öztürk’ü, Denktaş Mutluel’i yitirişimizin onuncu yılı…

O günlerde ne çok öfkelenmiştik.

Sokaklara dökülmüştük.

Çocuklarımızın karanlıkta okula gitmelerine isyan etmiştik.

On sene geçti…

Aynı yolun karanlığını konuşuyoruz.

Daha bu yılın ağustos ayında, Geçitköy’de Turan Obalı’yı yitirdik. Polis, o kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün hem alkollü hem ehliyetsiz olduğunu açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun ve Polis Genel Müdürlüğü’nün verilerine bakıyorum.

2023’te 48, 2024’te 51, 2025’te 42 insanımızı yitirmişiz trafikte.

Üç senede 141 insan!

Bu yılın ilk yedi ayında ise 23 insan…

Acaba kaçı önlenebilirdi bu ölümlerin?

Böyle bir hesap yapılıyor mu?

***

Yolların güvenlik denetimlerini kim yapıyor?

Yol yapımını üstlenen şirketlerin yükümlülüklerini kim denetliyor?

Hangi yolun ne kadar tehlikeli olduğuna dair bir envanterimiz var mı?

Ölümle sonuçlanan her kazadan sonra sürücünün kusuru kadar kamunun ihmali de araştırılmalı.

İdari ve siyasi sorumlulukların da hesabı sorulmalı.

Ehliyetsiz araç kullanmanın, sigortasız trafiğe çıkmanın bedelini suçsuz bir insanın hayatıyla ödemesini kabullenemiyorum.

İnsanlarımızın sabah evlerinden çıkarken akşam sağlıkla dönebileceklerine dair bir güvenleri olmalı.

Çok mu şey istiyoruz?

Hüsnü de o gün evine dönmek istiyordu.

Hepsi…