“Has Kıbrıslı mısınız?”

Bu soru bir anket şirketi tarafından soruldu.

Bu sorunun sorulabileceği zamanları yaşıyoruz artık…

Evet, Anket Şirketi soruları yanıtlayan kişinin verdiği yanıtlarla doğduğu, yaşadığı ve geldiği yeri ilişkilendirmeye çalışıyor ama bu soru rahatsız edici.

Sorunun gelişi;

“Nerelisiniz?”

Kıbrıslı

“Anne babanız Kıbrıslı mı?”

Evet.

“Has Kıbrıslı mısınız?”

Soruyu soran anketör, harçlığını kazanmaya çalışan öğrenci, bu sorularda rahatsızlık yaşatan gidişatın sorumlusu değil tabii ama tepkileri alan da o oluyor.

Sonuçta ‘Has Kıbrıslılığınız’ ortaya çıkıyor, bir yerde gurur duyup ‘yerel milliyetçiliğinizle’ övünebilirsiniz ama öyle hissettirmiyor işte.

Sanki bir yok oluşun ayak sesleri gibi geliyor bu sorular…

10 yıl önce, 20 yıl önce böyle bir soruyla karşılaşabilir miydiniz?

Hayır.

Sadece “Türkiyeli mi Kıbrıslı mısınız?” diye gelirdi sorular anketör veya sokaktaki insandan…

Şimdi “Has Kıbrıslı mısınız?” oldu artık.

Gelişti sorunun içeriği!

Daha derin.

Şimdi sokaktaki sorunun da benzediği gibi;

“Memleket nere?”

Zaten soru buralı değil.

“Kıbrıs.”

“U! Kıbrıslı mı?” diye bir şaşkınlık.

Sanki de Güney Kutbu’nda Antarktika’da bir Kıbrıslı görülmüş gibi…

***

“Kıbrıs Türk Toplumu’nu, Türk Milleti veya Türkiye Devleti’nin bir parçası gören ‘bakış açısı’, çözümsüzlük devam ettiği müddetçe, bu toplumun yok oluyor olmasından rahatsızlık duymuyor, duymamıştır!” diye yazdı Sevgili Serhat İncirli dünkü yazısında…

Önemli bir saptama.

Kıbrıslı Türklerin yok oluşundan rahatsızlık duymayan, bu toprakları Türkiye’nin bir parçası olarak gören bakış, ‘milli bakış’ çerçevesinde izah edilebilir ama nüfus aktarımı yaşayan Kıbrıs’ın kuzeyi bilinçli veya bilinçsiz bu ‘bakış’ın yoğun ve baskın bir şekilde konuşlandığı ve artarak devam ettiği bir yer olarak çıkıyor karşımıza…

***

İşte yukarıda sözünü ettiğim anket sorusu da gelinen aşamada, cevaplanan soruların hangi kimlikteki birinin cevapları olduğunu netleştirmek istiyor;

Türkiyeli mi, burada mı Türkiye’de mi doğdu, anne veya babası Türkiyeli mi, ikisinden biri Türkiye mi Kıbrıslı mı, her ikisi de Kıbrıslı mı, cevaplayan ‘Has Kıbrıslı’ mı?

Sizi bilmem ama ben kendimi başka bir ülkede anket sorusu cevaplıyor gibi hissettim.

Anket şirketinin bu tip soruları sormak zorunda kalması beni üzdü ve korkuttu.

‘Irkçı bir soru’ diye düşündüm kafamın içinden ama belki de ‘ırkçı’ olan bendim.

Bunu düşününce yine korktum.

***

Ne yapmalı, nasıl yapılmalı?

Güven Artırıcı Önlemler konuşuyor ya liderler…

Acaba bu topraklar için de ‘normalleşme artırıcı önlemler’ konuşulabilir mi?!

Bu işin gırgırı tabii…

Esas olan;

Çözüm, çözüm, çözüm…

Bu korkuların azalması, soruların tersine dönebilmesi ve normalleşmesi için…