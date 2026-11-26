6 Aralık'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerine doğru ilerlerken siyasi tartışmaların önemli bir bölümünü ekonomi, hayat pahalılığı, kamu yönetimi ve yolsuzluk iddiaları oluşturuyor. Kıbrıslı Türkler her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında geçimlerini sağlamaya, alım güçlerini korumaya ve geleceklerini planlamaya çalışıyor. Kamu hizmetlerinin niteliği, yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik de toplumun siyasetten beklentilerinin başında geliyor. Nitekim seçim sürecinde farklı siyasi kesimlerin söylemlerine baktığımızda, bir tarafta geleceğe yönelik vaatlerin, diğer tarafta ise yolsuzluk iddiaları ve yolsuzlukla mücadele vurgusunun öne çıktığını görüyoruz.

Öte yandan, seçim sürecinin dikkat çeken bir diğer yönü de dış politikanın gündemde yeterince yer bulmaması. Kıbrıs Türk toplumunun ve Kuzey Kıbrıs'ın hızla değişen uluslararası ortamda nasıl bir pozisyon alması gerektiği, hangi fırsatları değerlendirebileceği ve hangi risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği neredeyse hiç konuşulmuyor.

Yetki mi, irade mi?

Aslında bu sessizliğin arkasında birkaç farklı neden bulunuyor. Öncelikle dış politikanın kim tarafından belirleneceği konusunda dahi ortak bir anlayışa sahip değiliz. Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasındaki yetki ve sorumluluk paylaşımı, özellikle farklı siyasi görüşlerin temsil edildiği dönemlerde, bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorunundaki temsil ve müzakere rolü ile hükümetin ve Dışişleri Bakanlığının dış politikadaki konumu arasındaki ilişkinin hukuki ve siyasi sınırları konusunda farklı yorumlar bulunuyor. Farklı kurumların farklı siyasi önceliklerle hareket etmesi, dışarıya verilen mesajların seviyesini, tutarlılığını ve geliştirilen politikaların devamlılığını da etkiliyor.

İkinci neden ise belki daha derin: Dış politikaya yönelik toplumun geniş kesimlerinde bir tür nihilist yaklaşım mevcut. "Zaten bir şey değişmez", "zaten bu konuda Türkiye karar veriyor", "zaten tanınmamış bir ülkeyiz, ne dış politikası?" gibi düşünceler, zaman zaman siyaset çevrelerinde de karşılık buluyor.

Elbette bu yaklaşımın dayandığı gerçeklikleri tamamen göz ardı etmek mümkün değil. Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda karşı karşıya olduğu hukuki ve siyasi kısıtlamalar hepimizin malumu. Türkiye ile ilişkilerin dış politikadaki belirleyici ağırlığı da ortada. Ancak bu gerçeklerden hareketle dış politika üretmenin anlamsız olduğu sonucuna varmak, kendi kendimize hareket alanımızı daha da daraltmaktan başka bir işe yaramıyor.

Çünkü dış politika yalnızca tanınma, büyükelçilik açma veya konsolosluk hizmetleri sunmaktan ibaret değil, öyle de olmamalı. Öncelikle içinde bulunduğumuz dünyayı anlamak, çevremizdeki gelişmeleri doğru okumak ve bunların Kıbrıs'a olası etkilerini değerlendirmek gerekiyor. Doğu Akdeniz'de jeopolitik rekabeti ve enerji başlığındaki gelişmeler, İsrail-Gazze savaşı sonrasında bölgesel güvenlik mimarisinde yaşanan dönüşüm, Suriye'deki siyasi ve güvenlik dengeleri, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, bağlantısallık projeleri, Avrupa Birliği'nin savunma politikalarındaki değişim ve büyük güçler arasındaki rekabetin küresel ve bölgesel yansımaları bunlardan yalnızca birkaçı.

Bunların hiçbiri Kıbrıs'tan bağımsız gelişmeler değil. Bölgemizde şekillenen yeni güvenlik ve iş birliği düzenlemeleri, Avrupa'nın enerji ve savunma politikaları, bölgesel krizlerde adanın artan stratejik önemi ve Güney Kıbrıs'ın uluslararası ilişkilerde attığı adımlar, bizlerin de doğrudan veya dolaylı olarak karşı karşıya kalacağı sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla mesele yalnızca bu gelişmeleri takip etmek değil; bunları anlamlandırmak, kendi çıkarlarımız açısından değerlendirmek ve gerektiğinde bir pozisyon ortaya koyabilmek.

Sınırlılıklar ve stratejik kapasite

Tam da bu noktada, dış politika ile "statecraft" kavramı arasındaki ilişkiye bakmak gerekiyor. Türkçeye tek bir kelimeyle çevrilmesi kolay olmayan statecraft'ı en basit anlamıyla bir siyasi aktörün elindeki araçları, kurumları, ilişkileri ve imkanları kullanarak stratejik hedeflerine ulaşma becerisi olarak tanımlamak mümkün. Diplomasi bunun önemli bir parçası olsa da statecraft'ı diplomasiyle sınırlı tutmamak gerekiyor. Ekonomik ilişkileri, ticareti, güvenlik iş birliklerini, uluslararası ağları, kamu diplomasisini, kültürel ilişkileri ve doğru zamanda doğru aktörlerle temas kurabilme kapasitesini de kapsayan bir kavram statecraft. [1]

Uluslararası sistemde küçük devletlerin ve sınırlı tanınmaya sahip siyasi aktörlerin hareket alanı elbette daha dardır. Ancak bu, tamamen etkisiz oldukları anlamına gelmez. [2] Statecraft tam da bu sınırlılıkları dikkate alarak mevcut imkanları en etkili biçimde kullanabilme becerisiyle de ilgilidir. Başka bir ifadeyle, mesele yalnızca ne kadar güce veya diplomatik imkana sahip olduğunuz değil, bunları ne ölçüde stratejik bir akılla kullanabildiğinizdir. Bazen bir konuda uzmanlaşmak, belirli bir uluslararası meselede fikir üretmek, farklı aktörler arasında diyalog zemini oluşturmak veya bölgesel bir iş birliği girişimine öncülük etmek, sahip olunan diplomatik kapasiteden çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. [3]

Fakat bunun için öncelikle dış politikayı yalnızca Kıbrıs sorununa indirgemekten vazgeçmemiz gerekiyor. Kıbrıs sorununun çözümü elbette temel önceliklerden biri olmaya devam etmeli. Ancak Kıbrıs sorununun dışında da bir hayat, bir bölge ve sürekli değişen bir uluslararası sistem var. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın "dışarıda da bir dünya var" şeklindeki hatırlatması bu açıdan oldukça önemli. [4] Kıbrıslı Türklerin uluslararası temaslarını, ilişkilerini ve iş birliği imkanlarını yalnızca müzakere sürecinin seyrine bağlamaması gerektiğini vurgulayan bu yaklaşımın bir söylem olarak kalmaması, somut bir politikaya dönüşmesi gerekiyor.

Söylemden kurumsal işbirliğine

Bu dönüşümün ilk adımı, dış politika alanında mevcut kurumsal kapasitenin daha etkin kullanılması ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi olmalı. Dışişleri Bakanlığı, sahip olduğu kurumsal hafıza, diplomatik tecrübe ve yürüttüğü çalışmalarla dış politika üretiminin merkezinde yer alması gereken kurumların başında geliyor. Ancak Bakanlığın faaliyetleri ve ortaya koyduğu çalışmalar, zaman zaman siyasi görüş ayrılıklarının gölgesinde kalabiliyor. Dahası, yürütülen çalışmaların, diplomatik temasların ve girişimlerin daha geniş kesimlerle paylaşılması, kamuoyunda dış politikaya ilişkin farkındalığın artırılması ve farklı toplumsal aktörlerin bu sürece katkı sunabilmesi açısından önemli. Dış politika, yalnızca ilgili kurumların kendi içinde yürüttüğü bir faaliyet olmamalı; üzerinde düşünülmesi, tartışılması ve toplumsal düzeyde sahiplenilmesi gereken bir alan olmalı.

Burada Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki ilişkiyi bir yetki rekabeti veya kurumsal nüfuz mücadelesi olarak ele almak yerine, birbirini tamamlayan iki kapasite olarak düşünmek gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplum nezdindeki siyasi temsilinde ve özellikle Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere süreçlerinde merkezi bir konuma sahip. Cumhurbaşkanı, uluslararası görüşmelerde Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini ve çözüm perspektifini temsil etmenin yanı sıra, yabancı devletlerin temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve diğer siyasi aktörlerle doğrudan temas kurabilen bir makam. Bu konum, yalnızca Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler açısından değil, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılması, farklı konularda diyalog kanallarının açık tutulması ve uluslararası gelişmeler karşısında siyasi pozisyonların aktarılması bakımından kritik.

Dışişleri Bakanlığı ise kurumsal hafızası, diplomatik uzmanlığı, uluslararası temas ağları ve günlük diplomatik faaliyetleriyle bu siyasi temsil gücünü destekleme kapasitesine sahip.

Bir başka deyişle Cumhurbaşkanlığının Dışişleri Bakanlığının kurumsal hafızasına, diplomatik uzmanlığına ve uluslararası temas ağlarına; Dışişleri Bakanlığının ise Cumhurbaşkanlığının uluslararası toplum nezdindeki görünürlüğüne, siyasi temsil gücüne ve temas kapasitesine ihtiyacı var. Bu iki kurumun birbirinden bağımsız veya zaman zaman rekabet eden yapılar olarak hareket etmesi yerine, ortak bir stratejik çerçeve içerisinde çalışması gerekiyor.

Farklı siyasi görüşler veya kurumsal öncelikler yukarıda çizdiğimiz çerçevedeki dış politika üretiminde aksama veya dışarıya verilen mesajlarda tutarsızlık yaratmamalı.

Üstelik yine altını çizelim, bu tartışma yalnızca hükümetin veya Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda da olmamalı. Üniversitelerin, düşünce kuruluşlarının, iş dünyasının ve sivil toplumun dış politika üretimine katkı sağlayabileceği daha geniş bir zemin yaratılmalı. Yani dış politika yalnızca devlet kurumlarının ve diplomatik temsilcilerin faaliyet alanı olarak görülmemeli. Üniversiteler akademik bilgi ve uzmanlıkları ve politika önerileriyle, iş dünyası ekonomik ve sektörel ilişkileriyle, sivil toplum ise uluslararası ağları ve toplumsal temas kanallarıyla bu sürece ciddi anlamda katkı sunma potansiyeline sahip.

Bu aktörlerin uluslararası muhataplarıyla geliştirecekleri ilişkiler, ortak çalışma alanları ve diyalog girişimleri, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmanın yanı sıra, farklı çevrelerde Kıbrıs'a ilişkin algıların ve önceliklerin daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olabilir. Üstelik bu ilişkiler, resmi diplomatik kanalların sınırlı kaldığı alanlarda yeni temas ve iş birliği imkanları yaratabilir. Önemli olan, bu çabaların birbirinden kopuk ve münferit girişimler olarak kalmaması, ortak bir dış politika perspektifiyle ilişkilendirilebilmesi.

Dış politika ortak bir mesele olmalı

Seçimler, yalnızca iç meseleleri tartıştığımız bir süreç değil, aynı zamanda nasıl bir gelecek istediğimizi de ortaya koyduğumuz bir dönem olmalı. Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi, uluslararası sistemdeki yeri, bölgesel gelişmeler karşısındaki tutumu ve dış politika öncelikleri bu tartışmanın en önemli başlıkları arasında olmalı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hatırlattığı “dışarıdaki dünya” gerçeğinden hareketle, mevcut temaslarımızı, ilişkilerimizi ve iş birliği imkanlarımızı nasıl daha etkili değerlendirebileceğimizi, hangi araçları kullanacağımızı ve hangi riskler karşısında hangi hedeflere yöneleceğimizi düşünmek zorundayız.

Seçimlerin ardından oluşacak siyasi tabloda bu yönde daha stratejik, daha bütünlüklü ve eşgüdümlü bir yaklaşım görebilecek miyiz? Bunun yakından takipçisi olacağız.

Kaynaklar:

[1] Long, T. (2022). A Small State's Guide to Influence in World Politics. Oxford University Press.

[2] Veenendaal, W. P. (2017). 'Analyzing the Foreign Policy of Microstates: The Relevance of the International Patron-Client Model'. Foreign Policy Analysis, 13(3), 561–577.

[3] Haddad, F. (Ed.). (2020). The statecraft of small states: Foreign policy and survival strategies. Middle East Institute, National University of Singapore. https://mei.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/01/Insights-%E2%80%94-Statecraft-of-Small-States-Jan-2020.pdf

[4] Peral Yanıker, C. (2026, 22 Nisan). Halkta da, bende de çözüm iradesi var. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/halkta-da-bende-de-cozum-iradesi-var-194372h.htm