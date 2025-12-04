“Rüşvet aldı, evinde şarjör bulundu”

Mali polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, 1 gün tutukluluk alındı.

Mahkemede detayları aktaran polis, Cahitoğlu’nun “rüşvet alma” “rüşvet teklif etme” “rüşvet talep etme” “irtikap” “görevi kötüye kullanma” “kanunsuz patlayıcı madde bulundurma” suçlarından methalder olduğunu kaydetti.

Polis, 2022 ve 2024 yılları arasında zanlının devlet dairelerindeki işlemler için 220 bin euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığı, devlet görevlisi bir şahsa bir arazinin üçüncü bir şahsa kiralanması karşılığı 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiği, yine bir şahıstan 200 bin sterlin rüşvet talep ettiği yönünde tespitler olduğunu söyledi.

“Evinde şarjör ve mermiler bulundu”

Polis mahkeme emri gereği zanlının dün ikametgahında yapılan aramada yatak odasında 2 adet 9 mm çapında şarjör ve 50 mermi bulunduğunu emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis 1 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.