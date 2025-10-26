"Roma'yı da ben yaktım demek daha gerçekçi"

TC İstanbul Başsavcılığının ‘casusluk’ soruşturmasında savcılıkta ifade veren tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu suç sebebiyle davet edilmem benim bütün hayatıma hakarettir, benim nazarında casusluk vatan hainliğiyle eşdeğerdir” dedi.

24 Ekim’de İstanbul başsavcılığı İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan hakkında ‘casusluk’ soruşturması başlatmıştı.

Başsavcılık 4 Temmuz’da ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün’e ait dijital materyallerin incelendiğini bildirmiş, Gün’ün dijital materyallerinde sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara rastlandığı öne sürülmüştü.

Yanardağ sabah gözaltına alınmış, aynı günün akşamı TELE1’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca (TMSF) kayyım atanmıştı. Dün (25 Ekim) de Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatılmıştı.

Hüseyin Gün ifadesinde ‘Piiq’ isimli bir firması olduğunu, bu şirkette eskiden ABD İstihbarat Servisi’nde çalışan Aaron isimli bir ortakla çalıştığını ve ‘İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek’olduğunu iddia etmişti.