Rogers: ‘Güngör halk sağlığı krizine dönüştü, Hükümet iradeyi teslim etti’ / Oğuz: ‘İrade teslimi değil, ihtiyaçlara göre iş birliği yapılıyor’

Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Güngör Katı Atık Alanı'ndaki yangının bir çevre felaketine ve halk sağlığı krizine dönüştüğünü söyledi. Rogers, “Geçen perşembeden beri Güngör yanıyor. Tabipler Birliği ve Evrensel Hasta Hakları Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin de bu konuda uyarıları var. Bu artık bir halk sağlığı krizidir” dedi.

Güngör’deki çöp alanının 2012’den bu yana bir “yılan hikayesine” dönüştüğünü belirten Rogers, AB desteğiyle yapılan ancak geri dönüşüm ve ayrıştırma bölümleri tamamlanmadığı için alanın yalnızca “vahşi depolama sahası”na döndüğünü ifade etti. “AB de artık merkezi hükümetin üzerine düşeni yapmaması nedeniyle bu alana kaynak ayırmamaktadır” diyen Rogers, “Kirleten öder prensibi uygulanmadı, girişteki tartı istasyonu devreye alınmadı, geri dönüşüm için hiçbir adım atılmadı” şeklinde konuştu.

Rogers, Güngör çöp alanı için hazırlanmış bir yönetim planı olduğunu ancak hükümetin bunu uygulamakta irade göstermediğini söyleyerek, “Onlar suni gündemlerle halkı bölüştürmek için adımlar atmayı tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı. Alanın özelleştirilmesiyle ilgili ihalelerin “adrese teslim” yapıldığını ve sonuçsuz kaldığını söyleyen Rogers, son alınan bilginin de ihalenin Türkiye’de yapılacağı yönünde olduğunu belirtti. “Ülkemizde o kadar iş insanı varken, yerli sanayici yine korunmuyor” dedi.

Rogers, “Israrla bu ülkeye umutsuzluk pompalayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Biz yapamayız, onlar yapsın diye diye bir yok oluşu izliyoruz. Dün gece burada eylem ateşi yandı, 2 hafta daha yanacak. Çünkü bu halk size ‘bu yok oluşa karşı duruyoruz’ diyor ama siz mesajı almıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Rogers’a yanıt vermek üzere kürsüye çıkan UBP Milletvekili ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, Türkiye ile yapılan İktisadi ve Ekonomik İş birliği Protokolleri çerçevesinde sağlık, yol ve diğer alanlarda birçok yatırım yapıldığını belirtti “Bu ülkenin ihtiyaçlarının karşılanması iki ülkenin protokol dahilinde olmasında niye rahatsızlık duyuyorsunuz?” diye sordu.

Rogers ise, “Kimse iş birliğinden rahatsızlık duymuyor. Kimse kendi ülkesinde misafir olmak istemez” diyerek yanıt verdi.

Eleştiri yapabilirsiniz ama irade teslim etmek doğru değil. Ülke ihtiyaçlarına göre hükümetin yaptığı öncelik planlaması vardır. Bunları da tek tek yerine getiriyoruz.” diyen Oğuz, “Çevreyle ilgili sorunlarda haklısınız. Bir Güngör olayı yaratıldı ve bunda herkesin payı var. Adrese teslim ihaleler denildi, ihaleye çıkıldı ama teknik kurulun uygun görmemesi nedeniyle iptal edildi. Bugün itibarıyla duman çıkma olayı tamamen temizlenecek” dedi.

Oğuz ayrıca, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ülkeye gelip teknik bir kurul oluşturduğunu, ilgili belediyelerin katılımıyla toplantılar yapıldığını belirterek, “Sadece Güngör değil, memleketin her yeri çöp yığınına döndü” şeklinde konuştu.