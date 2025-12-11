“Rant, yolsuzluk, plansızlık ülkeyi çökertti; istifa edin”

Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, plansız yapılaşmadan yolsuzluk iddialarına, sağlık sistemindeki krizden kamu yönetimindeki çöküşe kadar birçok başlıkta hükümeti sorumlu tuttu.

Birinci, “Dere yataklarına verilen inşaat izinleri, plansız yapılaşma hâlâ devam ediyor. Kıyılarımızı değiştirdiniz, derelerimizi yok saydınız, rant ve çıkar uğruna yasaları ve Anayasayı paspas ettiniz. Kıbrıs haritasını değiştirmeye kalkıyorsunuz.” dedi.

Devlet kademelerinde görev yapan bürokratların peş peşe yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına dikkat çeken Birinci, “Devletin ihalelerde zarara uğratıldığı belgelerle, rakamlarla size gösterilirken daha ne yapmayı bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Ülkede sağlık, ekonomi ve eğitim gibi tüm alanlarda ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Birinci, sahte diploma skandalı, kara para ve uyuşturucu trafiği, arazi mafyası ve tetikçi olaylarının hükümet döneminde arttığını belirtti.

Birinci, hükümetin Ankara ziyaretlerine de atıf yaparak, “Yasalar yerle bir edilirken, devlet kurumları itibarsızlaştırılırken siz hiçbir şey olmamış gibi Ankara’ya gidip yeni projelerden bahsediyorsunuz. Halkımıza yaşattıklarınızdan Ankara’nın haberi var mı?” diye sordu. Hükümetin seçimden kaçtığını belirten Birinci, “Sandıkla eninde sonunda yüzleşeceksiniz. Bu halkın tokadından kaçamayacaksınız.” dedi ve istifa çağrısı yaptı.

Sağlık alanındaki eksikliklerin büyüyerek devam ettiğini söyleyen Birinci, ilaç konusunda halkın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini, tüm birimlerde otomasyona geçilmesi ve ilaç takip sisteminin bir an önce oluşturulması gerektiğini vurguladı. Birinci; akciğer, meme, kolon ve prostat kanseri ile diyabet taramalarına çok daha ciddi önem verilmesi gerektiğini ifade etti.