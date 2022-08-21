Rektörler uyardı: "Pahalılık velileri ve öğrencileri korkutuyor"

Ertuğrul SENOVA

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı, KKTC üniversitelerine 11 bin 141 öğrenci yerleşti, sıra kayıt sürecine geldi.

YKS kapsamında, KKTC’deki üniversitelere yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin yüzde 85’inin kayıt işlemini tamamladığı ancak ‘kayıt’ kararı verilirken, veliler için ülkedeki pahalılığın büyük rol oynadığı ifade ediliyor.

Üniversiteler, son iki yıldır özellikle Türkiye’den gelecek olan öğrencilerin velilerinden, okul harçlarından çok barınma ve ulaşım konularında soru aldıklarını, artan hayat pahalılığının, kayıt sürecine etki ettiğini ifade ediyor.

YENİDÜZEN, 7 üniversitenin rektör ya da rektör yardımcılarıyla görüştü, hem YKS sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini, hem de öğrenciler için ‘sorun’ halini alan konuları sordu.

Rektör ve rektör yardımcıları, “Barınma, yemek ve ulaşım” konularında sorunlar yaşandığına dikkat çekti, “Pahalılık velilerimizi korkutuyor” uyarısında bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Esas sorun barınma ve ulaşım konusu” derken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri “Barınmanın uygun şekilde karşılanması, kayda dönüşümde önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı. Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, “Esas sorunun barınma. Girne’de hiç KYK yurdu yok. Bunun çözülmesi lazım” ifadelerini kullanırken, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci “Eğitim neredeyse bedava; konaklama, ulaşım ve yemek üst düzey” yorumunda bulundu.

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Pahalılık, velilerimizi korkutuyor” derken, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu “Öğrencileri bir fırsat bilip de kiraları arttırmanın önümüzdeki yıllara dönüşü olumsuz olur” uyarısında bulundu, Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Berberoğlu ise “Veliler; barınma, ulaşım ve yemek ücretleri konusunda kaygılı” dedi.

Rektörler ne dedi?

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın: “DAÜ, tarihinin en yüksek yerleştirme oranına ulaştı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “DAÜ, tarihinin en yüksek yerleştirme oranına ulaştı. 4 yıllık programlar bazında, en yüksek yerleştirmeyi DAÜ sağlamıştır. 4 yıllık programlara yerleşmek, 4 yıl boyunca eğitim almak demektir. DAÜ, lisans programları bazında yapılan yerleştirmede, 2 bin 438 toplam kontenjanın 2 bin 285’ini doldurdu. Bunun 1809’u 4 yıllık programlarda” ifadelerini kullandı.

“Yerleştirme, sürecin birinci aşamasıdır. İkinci aşama ise kayda dönüşmesidir”

“Yerleştirme, sürecin birinci aşamasıdır. İkinci aşama ise kayda dönüşmesidir” diyen Hocanın, DAÜ’nün yüzde 92’lik “yerleşenlerin kayda dönüşme” oranına sahip olduğunu ifade ederek, “Yüzde 10’luk kayda girmeyen, yerleşmeyen kontenjan için ek yerleştirme olabiliyor” dedi.

“Barınma, ulaşım ve yemek…”

Öğrencilerin özellikle barınma, ulaşım ve yemek konularında sorunlar yaşadığına dikkat çeken Hocanın, “Eğitim Bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Özellikle barınma, ulaşım ve yemek masrafları konusunda elimizden geleni yapmamız gerektiğini ifade ettik” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki büyük şehirlerde de ev kiralarının yüksek oranda zamlandığını belirten Hocanın, “Bizim göreceli avantajımız, KKTC’de öğrenim ücretlerinin, Türkiye’dekilere göre çok daha makul olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Biletlerde, öğrenciler için bir indirim ön görülmüyor”

“Esas sorun barınma ve ulaşım konusu” diyen Hocanın, “Özellikle uçak biletleri konusunda olumlu bir beklenti içinde olmamamız gerektiği söylendi. Biletlerde, öğrenciler için bir indirim ön görülmüyor. Bu durum, yerleşmeyi kayda dönüştürme noktasında soruna neden olabilir” dedi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri: “Geçen yılki rakamlara oranla yüzde 20 daha fazla yerleşme oldu”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, kontenjanın yüzde 85’ine yerleştirme aldıklarını ifade ederek, “Geçen yılki rakamlara oranla yüzde 20 daha fazla yerleşme oldu. Ancak önemli olan, bu öğrencileri kayda dönüştürmek” dedi.

“Barınmanın uygun şekilde karşılanması, kayda dönüşümde önemli bir rol oynuyor”

YKS’de yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin yüzde 85 ila 92’sinin kayda dönüştüğünü ifade eden Nadiri, “Bu öğrencilerin özellikle barınma ihtiyaçlarının uygun şekilde karşılanması, kayda dönüşmeleri noktasında önemli bir rol oynamakta” şeklinde konuştu.

Üniversite olarak, yeni gelen öğrenciler için kampus içerisindeki yurtlarda kontenjan ayırdıklarını ifade eden Nadiri, “Dışarıdaki ev fiyatlarının yüksek seviyede olması, öğrenci ve velilerin kayda dönüşüm sürecinde önemli” ifadelerini kullandı.

“Veliler ‘Bir dönemin ne kadara mal olur?’ diye soruyor”

Özellikle Türkiye’den gelen öğrencilerin velilerinin, “Bir dönemin ne kadara mal olacağına” baktıktan sonra kayıt işlemi için karar ürettiğini belirten Nadiri, “Eğitim ücretleri, Türkiye’ye oranla çok daha cazip. Ancak yaşam önemli. Yaşamın ver adaya ulaşımın uygun fiyatta olması önemli. Burada devlet yetkililerine önemli görevler düşüyor” dedi.

UFÜ Rektörü Prof. Dr. Yaratan: “Kontenjanlar, geçen yıla oranla iki misli doldu”

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ise, kontenjanlarının geçen yıla oranla iki misli dolduğunu, ancak bazı boş alanların kaldığını, ek yerleştirmeleri beklediklerini ifade etti.

“Girne’de hiç KYK yurdu yok”

Esas sorunun barınma olduğuna dikkat çeken Yaratan, “Yemek için kafeteryamız var. Burada, öğrenciye ucuz yemek sağlıyoruz. Ancak Girne’de hiç KYK yurdu yok. Bunun çözülmesi lazım” dedi.

“İkinci sorun, ulaşım”

İkinci sorunun ise ulaşım olduğunu belirten Yaratan, “En fazla bu iki konuda sorun yaşıyoruz. Harçlarımız, Türkiye’deki üniversitelerden çok daha ucuz. KYK tarafından hem Lefkoşa hem de Girne’ye yurt yapılmalı ki öğrenciler barınma ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılayabilsin” dedi.

“Her üniversite, barınma konusunda yardımcı olabilecek ofisler kurmalı”

Her üniversitenin, barınma konusunda öğrencilere yardımcı olabilecek ofislerinin bulunması gerektiğini vurgulayan Yaratan, “Bu ofisler, ABD’deki gibi uygun fiyata kiralanacak evler barındırmalı. Biz, yurt kiralayıp öğrencilere daha uygun fiyata veriyoruz. Çare olarak bunu bulabildik. Belki devletin de buna katkı koyması gerekebilir. Çünkü öğrencilerin ekonomiye büyük bir katkısı var” şeklinde konuştu.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Keçeci: “Türkiye’deki üniversitelerden çok daha düşük miktarlarda harçlarımız var”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ise, “YKS sonuçları rakamsal olarak yüksek görünse de, bunun burs oranlarımızı arttırmamız sonucu olduğunu düşünüyorum. Türkiye’deki üniversitelerden çok daha düşük miktarlarda harçlarımız var. Oradaki devlet üniversitelerinin bile altında kalıyor diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Ulaşımda, iç ve dış olmak üzere iki aşamalı sorunumuz var”

Ulaşım ve barınma konularının ciddi sorunlar olduğuna dikkat çeken Keçeci, “Ulaşımda, iç ve dış olmak üzere iki aşamalı sorunumuz var. Pandemiyle birlikte azalan sefer sayıları, büyük şehirlerin dışından gelecek olan öğrencilerin maliyetli yollardan bize ulaşabilmesine neden oluyor. Havaalanı ile üniversite arasındaki iç ulaşım da en ciddi sorunlardan biri. Her üniversite, kendi servisleriyle bu yolu karşılıyor, bu durum ekstra maliyet ve işgücü anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Barınma… “Bu rakamları 12 ayla çarpınca, okul harcı barınmanın yanında hiçbir şey kalıyor”

Barınma sorununa da değinen Keçeci, “Yurt olanaklarındaki içerik ve fiyat sorunu, barınma konusunda problemlere neden oluyor. Öğrencilere destek olabilmek için emlakçılarla görüşüyoruz. Ancak komisyon oranları ve depozitolar çok yüksek. Bu rakamları 12 ayla çarpınca, okul harcı barınmanın yanında hiçbir şey kalıyor” dedi.

“Eğitim neredeyse bedava; konaklama, ulaşım ve yemek üst düzey”

“Eğitim neredeyse bedava; konaklama, ulaşım ve yemek üst düzey” diyen Keçeci, “Eğitim Bakanlığı’nda yaptığımız toplantıda bu konuları gündeme getirdik. Ancak havayolu şirketlerinin öğrencilere yönelik yüzde 10’luk bir indirimi ön görmediğini öğrendik. Bu durum bizi üzdü. Biz ülkeye TC uyruklu öğrencinin gelmesi için ekstra çaba sarf ediyoruz ama bu çaba ancak devletle paralel yürütülürse meyvesini alabiliriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tüzünkan: “YDÜ olarak geçen yıla göre yüzde 32 oranına bir büyüme yakaladık”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, geçmiş yıllara oranla ciddi bir büyüme yakaladıklarını ifade ederek, “Yüzde 47’lik bir artış var. YDÜ olarak geçen yıla göre yüzde 32 oranına bir büyüme yakaladık. Bu sevindirici bir durum. Geçmiş yıllara baktığımızda, KKTC’ye gelen öğrenci sayısında bir düşüş mevcuttu. Bunun tersine yükselmesi sevindirici” dedi.

“Pahalılık, velilerimizi korkutuyor”

“Yerleşen öğrenci sayısı arttı ama ne kadarının kayda dönüşeceği önemli bir konu” diyen Tüzünkan, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, hayat pahalılığının artması, özellikle uçak biletlerinin artması velilerimizi korkutuyor” ifadelerini kullandı.

“Alışılmadık rakamlar insanları olumsuz yönde etkiliyor”

“Ulaşım hiç sorulmazken, son iki yıldır önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor” diyen Tüzünkan, “Otobüs biletleri de arttı. Alışılmadık rakamlar insanları olumsuz yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.

“KKTC’deki barınma ve gündelik yaşam, Türkiye’nin büyük şehirlerinden çok daha ucuz”

Barınmanın çok pahalı olduğu yönündeki algının yanlış olduğunu söyleyen Tüzünkan, “Buradaki ev kiralarını Türkiye ile karşılaştırdığınızda, buradaki kiraların çok daha ucuz olduğunu görürsünüz. Türkiye’de büyükşehirlerdeki ev kiraları çok pahalı. Ancak ne yazık ki bu konudaki algıyı aşamadık. KKTC’deki barınma ve gündelik yaşam, Türkiye’nin büyük şehirlerinden çok daha ucuz” dedi.

LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cellatoğlu: “Tarihimizde 2000 bandını üçüncü kez geçtik”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, “LAÜ, geçmiş yıllara oranla yüzde 33.7’lik bir artış yakaladı. Tarihimizde 2000 bandını üçüncü kez geçtik. Bu rakam, son 5 yılda aldığımız en yüksek öğrenci sayısı. Yüzde 79,5’lik doluluk oranına karşılık geliyor. Hedeflediğimiz bir rakama ulaştığımız için mutluyuz” dedi.

“Taşımacılık sorunu, ülkesel bazda bir çözüme ulaşmalı”

Ulaşım ve barınma konusunda öğrencilerin ciddi sorunlarla karşılaştığını ifade eden Cellatoğlu, “Özellikle şehirlerarası toplu taşımacılık sorunu göze çarpıyor. Kendi ilçemizde, öğrencilerimize ücretsiz olarak sağladığımız bir toplu taşımacılık sistemi var. Bu sorunun, ülkesel bazda bir çözüme ulaşması gerek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencileri bir fırsat bilip de kiraları arttırmanın önümüzdeki yıllara dönüşü olumsuz olur”

Bir diğer konunun ise kira ücretleri olduğunu ifade eden Cellatoğlu, “Öğrencileri bir fırsat bilip de kiraları arttırmanın önümüzdeki yıllara dönüşü olumsuz olur. Bu konunun öğrenci lehine nasıl çevrilebileceğini, bugünü değil geleceği düşünmemiz gerek” dedi.

AKÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Berberoğlu: “Geçen yıla kıyasla daha fazla öğrenci yerleşti”

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Berberoğlu ise AKÜN olarak eski üniversitelere kıyasla Türkiye pazarını çok da fazla hedef almadıklarını fakat bu yıl içerisinde kendilerine de kontenjan verildiğini ve geçen yıla kıyasla daha fazla öğrencinin yerleştiğini belirtti.

“Veliler; barınma, ulaşım ve yemek ücretleri konusunda kaygılı”

Türkiye’den gelen öğrencilerin ilk olarak dikkat ettikleri konuların barınma, ulaşım ve yemek ücretleri olduğuna dikkat çeken Berberoğlu, “Özellikle velilerin, bu konularla ilgili kaygılar yaşandığını görüyorum, bu sıkıntıların eğitim sektörünü dolaylı olarak etkilediğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.