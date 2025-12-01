‘Raskolnikov’ ayakta alkışlandı

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, yeni tiyatro sezonuna “Raskolnikov” adlı tek perdelik oyunla merhaba dedi. Yönetmenliğini Ufuk Aydoğan’ın üstlendiği oyun, 28 Kasım Cuma akşamı ilk gösterimini gerçekleştirdi. Yoğun katılımla izlenen oyun seyirciden tam not aldı. Oğuzhan Kaya ve Deniz Orhan’ın sahne aldığı yapımda, ses uygulama görevini Arda Aygün, ışık uygulamayı Boysan Kuru, sahne tasarımı ve uygulamayı ise Cem Taşlıovalı gerçekleştiriyor. Oyunun sahne amiri olarak Ada Cem Dönmez görev alırken, kendisine Salih Astam ve Mehmet Ali Eygi yardımcı oluyor. Oyundaki bir şarkının piyano kayıtları ise Mehmet İzbul tarafından yapıldı.

Aralık atında iki ek gösterim

Tek perdeden oluşan ve 55 dakika süren oyun, 12 Aralık Cuma ve 26 Aralık Cuma günleri saat 20.30’da tekrardan, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Biletler 300 TL olarak belirlenirken, izleyiciler biletlerini oyun gecesi tiyatro gişesinden veya www.kibrisbiletcim.com adresi üzerinden çevrim içi olarak satın alabilecek. Etkinliğe yalnızca 18 yaş ve üzeri seyirciler kabul edilecek.

Oyunun konusu

Dostoyevski’nin klasik eserinden ilham alan ‘Raskolnikov’, yazarın karanlık dünyasından fırlamış bir gölgenin hikâyesini sahneye taşıyor. Oyunda kendini Raskolnikov zanneden ve onun ruhunu ele geçirmiş bir genç adamın, kaderin acımasız oyununda intikam için bir tiyatro sahnesini seçmesi anlatılıyor. Hedefinde ise yaşlı bir tefeci değil, zengin, genç ve ışıltılı bir kadın bulunuyor. Yönetmen Ufuk Aydoğan, izleyicilerin bu yapımda “gerilimi sadece nefeslerinde değil, ruhlarının en derin köşelerinde hissedeceklerini” belirtiyor.