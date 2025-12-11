“Ombudsman, tabanca izinleriyle ilgili resen harekete geçmeli”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Ombudsman bütçesi görüşülürken hükümetin Resmî Gazete’de yayımlamadığı Bakanlar Kurulu kararlarına dikkat çekerek, “Bu ülkenin hukuk düzeni adına Ombudsman’ın resen devreye girmesi gereken çok ciddi meseleler var” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hukuk devleti ilkesini zedeleyen uygulamaların aylardır gündemde olduğunu belirten CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Genel Kurulu’nda Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada, hükümetin Resmî Gazete’de yayımlamadığı Bakanlar Kurulu kararlarına sert tepki gösterdi.

Solyalı, özellikle tabanca izinlerinin yayımlanmamasına işaret ederek, “Biz bu konuda yıllardır çırpınıyoruz. Bakanlar Kurulu kararları neden yayınlanmıyor? Neden hukuka aykırı işlem yapılıyor? Ombudsman’ın bunun üzerine gitmesini isterim” dedi.

Önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dahi seçim dönemine ilişkin Bakanlar Kurulu ile ilgili çok ciddi iddialarda bulunduğunu söyleyen Solyalı, “Bir önceki Cumhurbaşkanı açıkça söylüyor: ‘Seçime bir gün kala Bakanlar Kurulu ciddi hatalar yaptı, bu yüzden seçimi kaybettim.’ Örneklerini de sıralıyor; istihdamlar, noter izinleri... Bunlar Bakanlar Kurulu’nu bağlar ve hukuka uygunluğunun denetlenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar’ın seçimden bir gün önce 150 kişiye noter izni, 600 kişiye tabanca izni verildiği yönündeki açıklamalarına da değinen Solyalı, bu izinlerin hiçbirinin Resmî Gazete’de yayımlanmadığının altını çizdi. “Tüm bunlar yasaya aykırı işlemler olarak aylardır ülkenin gündeminde. Ombudsman’ın resen harekete geçebileceği çok açık dosyalar bunlar” dedi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun devreye girmesinin beklenmemesi gerektiğini söyleyen Solyalı, “Bu konuda bir irade olmayacağı belli. Bu nedenle kamusal yarar açısından Ombudsman’ın rapor üretmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Solyalı, hükümetin şeffaflıktan uzak hareket etmesinin hukuk düzenini zedelediğini vurgularken, Meclis’teki çağrısını “Bu meseleler hepimizi ilgilendiriyor. Hukukun üstünlüğünü korumak Ombudsman’ın görevidir” sözleriyle tamamladı.