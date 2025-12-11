Mahkemeler bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Mahkeme Başkanı’nın komite aşamasında ortaya koyduğu tabloyu hatırlatarak, yargının hükümet eliyle içine düşürüldüğü durum nedeniyle muhalefet milletvekili olarak utanç duyduğunu söyledi.

“Adaletten tasarruf olmaz.” diyen Şahiner, mahkemelere ayrılan bütçenin bu yıl da “idare edin bütçesi” olmaktan öteye gitmediğini vurguladı.

Hükümet icraatlarının önemli bir bölümünün yargının omuzlarındaki yükü artırdığını belirten Şahiner, “Adaletin üzerindeki yük artarken hükümetin sorumluluktan kaçtığını gözlemliyoruz.” dedi.

Şahiner, ‘Kaynak yok’ denilerek yargının aç bırakıldığını, buna karşın kamuoyunda şaibeli olarak nitelendirilen milyarlarca liralık işlere kaynak aktarılırken “kesenin ağzının sonuna kadar açıldığını” ifade etti.

“Yargının itibarını koruyamayan bir hükümet devletin temelini sarsar” diyen Şahiner, 2026 yılı boyunca mahkemelerin tüm eksikliklerini yakından takip edeceklerini ve hükümetin bu konuda sorumluluk almak zorunda kalacağını söyledi.