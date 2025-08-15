Puan cezalarına af geliyor, yapay zekâlı kameralar rötar yaptı

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tebligat gecikmeleri nedeniyle biriken puan cezalarının affı için önerge hazırladıklarını, para cezaları konusunda da Savcılık’tan görüş istediklerini açıkladı. İkaz levhası üretimindeki arıza yüzünden yapay zekâlı trafik kameralarının devreye girişi ertelendi. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son iki yılda trafik cezalarının tebligatında yaşanan gecikmeler nedeniyle biriken puan cezalarının affı için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacağını açıkladı. Bakan Arıklı, tebligatlardaki aksaklıklar nedeniyle birçok sürücünün bir anda puan sınırını doldurduğunu ve ehliyetlerine belirli süreyle el konulduğunu belirterek, “Mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla puan cezalarının affı için girişim başlatıyoruz” dedi. Ayrıca gecikmiş para cezalarının en azından bir kısmının affedilip edilemeyeceği konusunda da Savcılık’tan görüş isteneceğini ifade etti. Öte yandan Yapay Zekâlı Trafik Kameralarının devreye alınmasının ertelendiğini duyuran Arıklı, gerekçenin ikaz levhalarını üreten makinadaki arıza olduğunu söyledi. Bu nedenle yarın başlatılması planlanan sistem, gerekli levhalar yollara yerleştirilene kadar yalnızca mevcut kameraların görevlerini sürdürecek. Bakan Arıklı, “İkaz levhaları yerleştirildikten sonra kameralar tüm işlevlerini yerine getirmeye başlayacak” açıklamasında bulundu.