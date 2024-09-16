Preply açıkladı: Türkiye’deki Z ve Y kuşağındaki gençlerin en önemli hedefi kariyer

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Günümüzde gençlerin hayatları, önceki nesillere kıyasla oldukça farklı bir seyir izliyor.

Dijital çağın getirdiği imkanlar ve küreselleşen dünya, gençlerin kariyer hedeflerini ve beklentilerini önemli ölçüde şekillendiriyor.

Özellikle Z ve Y kuşakları olarak adlandırılan genç nesiller, geçmiş kuşaklara göre daha yüksek eğitim seviyelerine sahip, teknolojiye daha yatkın ve bireysel gelişime daha önem veren bir profil çiziyor.

Online Fransızca Kursu Preply tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, Z ve Y kuşaklarının eğitim ve iş hayatındaki beklentilerini ortaya koyuyor. Çalışma, Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'da, Türkiye dahil 9 farklı bölgeden 5.400'den fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.

Araştırma çarpıcı bir sonuç ortaya koyuyor: Türkiye’deki gençler, yapay zeka kullanımında dünya birincisi! Bu başarı, ülkemizin dijital dönüşümdeki hızlı yükselişini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ayrıca araştırmaya göre;

Katılımcıların %61'i finansal istikrarı en önemli üç yaşam hedefinden biri olarak görüyor. Bu oran, aile ile vakit geçirmek ve fiziksel sağlığa verilen önemi 24 puan geride bıraktı. Özellikle Arjantin, Japonya ve Güney Kore'deki katılımcılar bu konuda öne çıkıyor. Y kuşağı, %64 oranında finansal istikrarı öncelikli bir hedef olarak belirtirken, Z kuşağında bu oran %59'da kaldı.

Türkiye'de ise finansal istikrar en önemli ikinci öncelik olarak sıralandı. Türk gençlerinin %50'si kariyer gelişimini en önemli hedef olarak görürken, yalnızca %15'i romantik bir ilişkiye önem verdiğini ifade etti. Türkiye, Arjantin ve Meksika ile birlikte girişimcilik ruhunun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı. Katılımcıların %38'i, iş hayatındaki en büyük beklentilerinden birinin kendi işini kurmak olduğunu belirtti.

Türkiye yapay zekayı en hızlı benimseyen ülke olarak dikkat çekti. Katılımcıların %60'ı yapay zekayı aktif olarak kullandığını belirtti ve bu oran, ABD, Almanya, İspanya gibi ülkeleri geride bıraktı. Yapay zeka kullanım senaryoları arasında bilgi toplama (%34), çeviri yapma (%34), iş amaçlı kullanım (%30) ve içerik oluşturma (%29) gibi uygulamalar öne çıktı.

Chicago Üniversitesi'nden Dilbilim Profesörü ve Preply Dil Uzmanı Dr. Melissa Baese Berk, "Profesyonel gelişim için dil öğrenmenin ve yapay zeka becerilerinin yaygınlaşması şaşırtıcı değil. Yabancı dil becerisi her ekonomide değerli bir unsur olarak kalmaya devam ediyor" diyerek bulguları değerlendirdi.

Araştırmaya ilişkin Preply analistleri ise "Araştırmamızda gözlemlediğimiz başka detay ise yeni nesillerin daha geniş bir kültürel coğrafyada kendilerini ifade etmeleri olmuştur.

Bu doğrultuda yükselen dillerden biri de Fransızca olarak göze çarpıyor. Biz de bu talep ve ihtiyaçları dikkatli şekilde takip ederek Fransızca özel ders alanında platformumuzda geliştirmeler yapmaktayız " yorumunu yaptı.