Polise gitti, kaçak olduğu ortaya çıktı

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan A.O. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Portakal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Aralık 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında bir soruşturma kapsamında Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2024 tarihinden beri 367 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının bu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, ihraç işlemleri için yazışmalar yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.