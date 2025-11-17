Polis: “Suçunu kabul etti”

Sami Doğan Motors isimli oto galerinin kurşunlanma olayında silah temin edenlerden biri olan TIR şoförü H.Ç., Mağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalıştığı esnada tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, polise verdiği ifadesinde suçunu kabul etti.

Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

“İfadesinde suçunu kabul etti”

Lefkoşa'da Sami Doğan'a ait galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan TIR şoförü H.Ç. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Kemal Erdelhun, H.A. ve E.N.’nin 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Ali Hoca Sokak üzerinde bulunan Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına Maraton marka 9 mm tabanca ile iki el ateş ederek, ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini anımsattı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında silahı temin eden şahıslardan biri olan zanlı H.Ç.’nin 16 Kasım’da Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.