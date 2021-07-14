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Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu'nun başarıları devam ediyor

Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu'nun başarıları devam ediyor

Genç piyanistler Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu  Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği’nin katkılarıyla Amerika  Birleşik Devletleri New York Gould Academy de düzenlenen Music Without Borders Uluslararası Piyano  Festivaline katıldı

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Çok sayıda uluslararası ödül sahibi genç piyanistler Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu  Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği’nin katkılarıyla Amerika  Birleşik Devletleri New York Gould Academy de düzenlenen Music Without Borders Uluslararası Piyano  Festivaline katıldılar.

Acar ve Sakkaoğlu, on-line gerçekleşen etkinlikte Kuzey Kıbrıs ‘ın tanıtımına Amerika’da ikinci kez katkı sağladılar. Genç piyanistler 4 Temmuz’da  başlayan ve  Amerika’nın bağımsızlık günü nedeniyle devam eden etkinliğe dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda katılımcı arasından seçildiler.  Rauf Kasimov'un  öğrencileri olan genç  piyanistlerden Can Sakkaoğlu festivale dört parça Pelin Ece Acar üç parça ile katıldı. Acar ve Sakkaoğlu, Festival süresince farklı gün ve saatlerde performanslarını sergileyerek dünyanın  başarılı genç piyanistleri arasında yer aldılar. Dünyaca ünlü piyanist  Prof. Tamara   Poddubnaya genç piyanistlerden övgü ile  söz ederek gelecekte ikisini de çok başarılı müzisyenler olarak görmek istediğini belirtti.

Florida’nın Miami şehrinde Şubat 2020 de  düzenlenen Florida Keys Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü kazanan ve altı  uluslararası  ödül sahibi  14 yaşındaki The English  School of Kyrenia öğrencisi Can Sakkaoğlu bu yıl okulun orta bölümünden birincilikle mezun oldu. Can ayni zamanda Royal School of Music Grade 8 piyano sınavını Haziran 2021 de üstün derece ile geçti. Mayıs 2021 de  Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 2.Uluslararası Çocuk Konferans etkinliğinde ise  Kuzey Kıbrısı temsil ederek Mozart'ın Ala Turca isimli parçasını seslendirdi.

18 yaşındaki Pelin Ece Acar'ın on  uluslararası ödülü yanında Florida Keys Piano yarışmasında Birincilik ödülü var. Music Grade 8 piyano sınavını üstün derece ile geçen Acar, Bülent Ecevit  Anadolu Lisesinden  pek iyi derece ile  mezun oldu. Pelin Ece Acar piyano eğitimine  bu yıl konservatuvarda devam etmek  için piyano çalışmalarına Rauf Kasimov ile devam ediyor.

 

 

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