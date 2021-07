Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu'nun başarıları devam ediyor

Çok sayıda uluslararası ödül sahibi genç piyanistler Pelin Ece Acar ve Can Sakkaoğlu Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği’nin katkılarıyla Amerika Birleşik Devletleri New York Gould Academy de düzenlenen Music Without Borders Uluslararası Piyano Festivaline katıldılar.

Acar ve Sakkaoğlu, on-line gerçekleşen etkinlikte Kuzey Kıbrıs ‘ın tanıtımına Amerika’da ikinci kez katkı sağladılar. Genç piyanistler 4 Temmuz’da başlayan ve Amerika’nın bağımsızlık günü nedeniyle devam eden etkinliğe dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda katılımcı arasından seçildiler. Rauf Kasimov'un öğrencileri olan genç piyanistlerden Can Sakkaoğlu festivale dört parça Pelin Ece Acar üç parça ile katıldı. Acar ve Sakkaoğlu, Festival süresince farklı gün ve saatlerde performanslarını sergileyerek dünyanın başarılı genç piyanistleri arasında yer aldılar. Dünyaca ünlü piyanist Prof. Tamara Poddubnaya genç piyanistlerden övgü ile söz ederek gelecekte ikisini de çok başarılı müzisyenler olarak görmek istediğini belirtti.

Florida’nın Miami şehrinde Şubat 2020 de düzenlenen Florida Keys Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü kazanan ve altı uluslararası ödül sahibi 14 yaşındaki The English School of Kyrenia öğrencisi Can Sakkaoğlu bu yıl okulun orta bölümünden birincilikle mezun oldu. Can ayni zamanda Royal School of Music Grade 8 piyano sınavını Haziran 2021 de üstün derece ile geçti. Mayıs 2021 de Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 2.Uluslararası Çocuk Konferans etkinliğinde ise Kuzey Kıbrısı temsil ederek Mozart'ın Ala Turca isimli parçasını seslendirdi.

18 yaşındaki Pelin Ece Acar'ın on uluslararası ödülü yanında Florida Keys Piano yarışmasında Birincilik ödülü var. Music Grade 8 piyano sınavını üstün derece ile geçen Acar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesinden pek iyi derece ile mezun oldu. Pelin Ece Acar piyano eğitimine bu yıl konservatuvarda devam etmek için piyano çalışmalarına Rauf Kasimov ile devam ediyor.