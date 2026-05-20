Patili dostlar için doğaya yürüdüler

Patika Doğa Sporları Derneği ile İskele Hayvan Kurtarma Derneği’nin “Patili dostlarımız için doğaya yürüyoruz” etkinliği Kantara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, doğa sevgisi, hayvan haklarına duyarlılık ve sosyal dayanışma bir araya geldi.

Patika Doğa Sporları Derneği ile İskele Hayvan Kurtarma Derneği arasında yürütülen iş birliği ve dayanışma anlayışı çerçevesinde düzenlenen “Patili dostlarımız için doğaya yürüyoruz” etkinliği, Kantara ve çevresi parkurunda yapıldı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar doğanın eşsiz atmosferinde keyifli bir gün geçirirken, patili dostlar için dayanışmanın ve toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında Kantara Piknik Alanı ve çevresi ziyaret edildi.

Yürüyüşün yalnızca sportif bir etkinlik olmanın ötesinde; doğa sevgisi, hayvan haklarına duyarlılık ve sosyal dayanışmayı bir araya getiren anlamlı bir organizasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Etkinlik kapsamında İskele Hayvan Kurtarma Derneği’ne yapılan bağışlarla, sokak hayvanlarının korunması ve tedavi süreçlerine destek sağlanmasına katkıda bulunuldu.

Katılımcılar, doğayla iç içe geçen etkinlikte hem farkındalık oluşturmanın hem de iyilik için birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadı.

Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık ile İskele Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Pınar Akballı, ilerleyen dönemlerde de benzer sosyal sorumluluk ve doğa temelli etkinliklerde iş birliğini sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, katkı koyan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.