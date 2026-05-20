Kamu-İş, “Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve Uygulamaları” paneli düzenledi

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Kadın Dayanışma Komitesi “Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve Uygulamaları” paneli gerçekleştirdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de yer alan panelde kadın üyeler, gün boyu çeşitli konularda bilgi edindi.

Panelde konuşan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, örgütlülüğün önemine değinerek, üye kadınların örgütlü bir mücadelenin içinde yer almasının önemini vurguladı. Serdaroğlu ayrıca, “UBP-DP-YDP hükümetinin yarattığı sorunlara” da değindi.

Etkinlikte, Toplu İş Sözleşmesi Yasası hakkında bilgilendirme yapılarak, yasanın uygulama alanları ele alındı.

Programın sonunda panele katılan üye kadınlara katılım belgeleri verildi.