“Partilerimiz arası istişareler devam edecektir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali ile beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetini kabul etti.

Görüşmede Genel Başkan Vekili Erkut Şahali’ye, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fazilet Özdenefe, Filiz Besim, Ürün Solyalı ve Mehmet Kale Kişi eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise Murat Karayalçın, Namık Tan, Gökçe Gökçen, Mehmet Necati Yağcı, İlhan Uzgel ve Sinem Kırçiçek eşlik etti.

Öte yandan Özgür Özel'in ziyaretini duyan kalabalık CTP genel merkezi önünde toplandı. Kalabalık, "Özgür Başkan" sloganları attı.

Şahali: Temaslarımız devam edecek

CTP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali, görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. CHP heyeti ile muhtelif vesilelerle bir araya geldiklerini belirten Şahali, CTP ile CHP’nin Sosyalist Enternasyonal’a üye olan iki kardeş parti olduğuna, bu vesileyle gerçekleşen toplantılarda da Genel Başkan Sayın Özel ve heyetleriyle görüşme fırsatları olduğuna dikkat çeken Şahali, “CTP ve CHP ülkelerin, demokratik, laik ve insan hak ve özgürlükleri temelinde yönetilmesine inanan ve mücadelelerini bu doğrultuda yürüten iki kardeş partidir. Bu temaslarımız ve partilerimiz arası istişareler bundan sonra da devam edecektir” diye konuştu.