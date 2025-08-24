"Parti içerisinde söyleyecek sözü olanlar söyleyebilir, dikkate alınacaktır"

Başbakan Ünal Üstel, seçim yasakları öncesinde yaşananlar sonrasında UBP'den istifa istifa etme kararı alanlarla ilgili açıklamalarda bulundu, "Parti içerisinde de söyleyecek sözü olanlar mutlaka söyleyebilir ve söylenenlerde dikkate alınarak dinlenir" dedi.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümetimiz yoluna devam etmektedir. İş yapılan yerde eleştiri de olacaktır. Eleştirilerin dozu zaman zaman yükselebilir de. Ulusal Birlik Partisi, en köklü, en örgütlü, üyelerinin en çok sahip çıktığı partidir. Güçlü yapımızla sorunların üstesinden geleceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın Ulusal Birlik Partisi tarafından değil de, Başbakanlık tarafından gönderilmesi de dikkat çekti.