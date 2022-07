Pandemi bitmedi, Hastanesi ‘vakalara kapandı’!

Covid-19 vakaları tırmanışa geçti, sıklıkla ‘pandemi bitmedi’ açıklaması yapan Sağlık Bakanlığı, ‘Pandemi Hastanesi’ yerine, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ‘Covid-19 hazırlığı’na başladı…

Covid-19 hastaları ile genel sağlık hizmeti almak için hastanelere giden vatandaşların iç içe olması, hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlardaki tedirginliği tırmandırdı.

Pandeminin başından beridir sahada görev yapan doktorlardan biri olan Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Raşit Bedevi, şu anki vaka sayılarıyla durumun ‘idare edilebilir’ olduğunu ifade ederek, bu sayıların artması veya hastalığın seyrinin ağırlaşması halinde sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti.

Uzmanlar Covid-19 hastalarının Pandemi Hastanesi dışındaki servislerde sağlık hizmeti almasını eleştirdi. Bu durumun bulaşı arttıracağı öngörüsünde bulunan sağlıkçılar, genel sağlığın da pandemi sürecinin başındaki gibi aksayabileceğini işaret etti.

Sağlık Bakanlığı artan vaka sayısıyla birlikte hastaneye yatışların düşük olduğunu açıklayıp iyimser bir tablo çizmesine karşın, Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri yapımına başlandığını duyurdu.

Ülkedeki deneyimli sağlıkçılar, Pandemi Hastanesi’nin kapılarının Covid-19 hastalarına kapatılmasını eleştirdi. Sağlık sistemindeki bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden sağlıkçılar, “Pandemi Hastanesini neden yaptık?” diye sordu…

Gürçağ’dan ‘konuşma yasağı’…

Öte yandan YENİDÜZEN’in ulaştığı pandemide görevli birçok sağlıkçı ‘beyanat verme yasağı’ olduğu için açıklama yapmaktan kaçındı. Pandemi Hastanesi’nin kapanmasından yana taraf olmadığını kaydeden birçok doktor, gelinen noktada genel sağlık hizmeti almak isteyen hastalar ile Covid-19 hastalarının iç içe bırakılmasını eleştirdi.

SAĞLIKÇILAR NE DEDİ?

Lefkoşa Devlet Hastanesi Eski Başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı:

“Hem Covid’deki mevcut durum, hem de ülkeye gelme ihtimali olan yeni salgınlar için Pandemi Hastanesi hazırda beklemeli”

“Dünyada da bu vakalarda artış oldu çünkü bıkkınlık ve yorgunluk oluştu. Yaşam için elzem olan ekonomik değerler sağlığın önüne geçti, bu arada geliştirilen aşılar ve tedavilerle ölümcül etkisi en aza indi, güven arttı, tüm tedbirler ortadan kalktı ama pandemi hala bitmedi.

DSÖ de bunu kaldırmadı. Bizde olmayan ve dünyada olan sağlığa yatırım yapılıyor. Tüm sistem çöktü, gördüler ve yatırım yapılıyor. Bizde bu dönemde yapılan yatırım da başka amaçlara yönelik kullanılıyor.

Hastanenin bir bölümü hala açıktır.

MR bölümü veya başka bir bölüm ihtiyacı varsa oralar iyileştirilmeli. Burası bir acil durum hastanesi olarak yapıldı. Mevcut altyapıyı da değiştik. Pandemi başındaki karmaşa dönemine geri döndük. Kaldı ki şu anda DSÖ başka bir konuyla ilgili uyarı yapıyor. Gizemli hepatit ve maymun çiçeği hastalığı konusunda uyarıda bulunuyor. Bunlar da ülkemize gelip salgına dönebilir. Bu altyapıyı koruyup, gelişmemiz gerektirir.

Ekonomik yapının sürdürülebilir için sağlık altyapısının güçlü olması gerek.

Alet, edevat ve personel sıkıntısı varken hemen bir anda kapatıp açamaz.”

Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Raşit Bedevi:

“Sayılar artar veya hastalığın seyri ağırlaşırsa sıkıntı yaşanabilir”

“Vaka sayılarında tüm dünyada artış var. Hastalığın seyri ise geçen seneki ağırlığa göre çok fazla değil. İlk dönemde günde 70 hasta pozitif iken büyük kısmı hastane, hadda yoğun bakıda, şu an seyir grip benzeri. Çok sayıda olması bizi şu an için sıkıntıya sokan bir durum değil. İlerleyen günlerde farklı bir varyant ile seyir değişir mi… Şu anda bize göre endişe edilecek bir durum yok. Akciğere inerdi, hastalar makineye bağlanırdı, nefes anlamıyordu, şimdi unlarla çok az karşılaşır olduk. Şu an test yapmayan da birçok hasta olduğunu da düşününce sayıların daha fazla olabilme ihtimalini de göz önünde bulunduruyorum. Buna rağmen şu anki vaka sayılarıyla durum idare edilebilir. Bu sayılar artar veya hastalığın seyri ağırlaşırsa sıkıntı yaşanabilir.”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ:

“Pandemi bitmedi, hastane en az 40, 50 yatak ve personeli ile hazırda bekletilmeli, aksi halde bulaş artacak, genel sağlık da aksayacak”

“Her şekilde risk grubundaki kişilerimizi korumalıyız. Acil serviste Covid hastalığı olan ve olmayanların yan yana beklemesi, bir arada bulunması ve muayene edilmesi, tomografilerinin, filmlerinin aynı mekanda çekilmesi, hatta her servisin kendi içinde ayrı bile olsa Covid yatakları olması doğru değil. Pandemi hala devam ediyor. Vakalar ciddi yatışları gerektirmese de ağır seyreden vakaların olduğunu da görüyoruz.

Pandemi hastanesinin tamamen kapatılması doğru değildir. En az 40, 50 yatak ve personeli ile hazırda bekletilmeli.

Kalp hastası Covid-19’lu hastalarla yatıyor veya hamile kadınlar, bu kişilere aynı sağlık çalışanları müdahale ediyor. Bu nedenle bulaş artabilir. Bir kadın, pozitif ve MR çekilecek, diğer hastalar ile aynı ortamda MR çekiliyor. Bu çok yanlış.

“Genel sağlık da aksayacak, insanlar hastaneye gitmeye korkacak”

“Genel sağlık da aksayacak, insanlar hastaneye gitmeye korkar olacak. Kalp krizi geçiren hasta iyileşebilecekken Covid-19 bulaşıp zor duruma düşebilir. İnsanların daha kötü duruma düşmemesi için mevcut uygulamalar çok yersizdir.”

“Kararlar uygulanmayacaksa alınmasın”

“Bakanlık kapalı alanlarda maske takmak zorunludur dedi, gerçekten bir devletse gereklerini yerine getirmeli veya getiremeyecekse karar çıkarılmamalı. Bir karar alınırsa arkasında durulmalı.”

CTP Milletvekili Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim:

“Covid-19 hastaları Burhan Nalbantoğlu’nun göbeğinde, Üroloji Servisi’nde yatacakmış! Peki ama biz bu Acil Durum Hastanesini niye yaptık?”

CTP Milletvekili Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim, Bakanlığın Covid-19 hastalarının Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Üroloji bölümüne yatırılmasına ilişkin hazırlığını eleştirdi, “Peki ama biz bu Acil Durum Hastanesini niye yaptık?” diye sordu.

“Yine başa döndük, yine sıfır noktasındayız” diyen CTP Milletvekili Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim, pandeminin başında sağlık hizmetlerinde yaşanan kaosu hatırlattı.

“Yoksa Covid-19 hastalarını da mı özele mahkum etmek istiyorsunuz?” diye soran Besim, doğru kararlar alınmazsa ilerleyen süreçte, özellikle sonbahar mevsiminde sağlık personeli ve hastaların korunamayacağını belirtti.

Besim’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Yine Başa Döndük... Covid 19 pandemisinin başında Pandemi hastanemiz yoktu. Covid’li hastaları nereye koyacağımızı şaşırmıştık. Sağlık servislerinde ciddi bir kaos yaşamıştık. Sonra Acil Durum Hastanesi yapıldı. Rahatladık.. Şimdi Covid 19 hastaları hastanenin içinde bulunan ve bir süre önce Acil Durum Hastane’sine taşınan eski Üroloji Servisine yatacakmış. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin göbeğine... Acil Servis’ten girecek ve hastanenin içinde bir servise yatacak. Yine sıfır noktasındayız. Peki ama biz bu Acil Durum Hastanesini niye yaptık??? Yoksa Covid 19 hastalarını da mı özele mahkum etmek istiyorsunuz? Covid bitmedi ve önümüz sonbahar. Virüslerin en yaygın mevsimi. Doğru kararlar almazsak ne sağlık personelini ne de hastaları koruyamayız.”

Rastgele antijen testleri başladı, günlük sonuçlar açıklanacak mı merak konusu oldu…

Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı, dün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri yaptı. Ülkede artan vakalarla birlikte bu testlerin sonuçlarının da açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, alınan kararla birlikte ülkede yapılan test sonuçları artık haftalık duyuruluyordu.

Dün sabah Girne Kapısı’nda yapılan testler, daha sonra Samanbahçe evleri bölgesinde devam etti.

Testlerin yapımı 11.15-13.00 arasında ise Dereboyu'nda kafeler bölgesinde sürdü.

Güneyde Covid-19 tablosu korkuttu: bir haftada 7 ölüm, 15 bin 386 yeni vaka

Yeni önlemler hazırlandı…

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüsün BA4 ve BA5 varyantlarının Kıbrıslı Rumların yüzde 90’ında etkin olması nedeniyle 18 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yeni önlemler kararlaştırdı.

Kıbrıs’ın güneyinde bir haftalık Covid tablosunda 7 kişinin öldüğü, 15 bin 386 yeni vaka görüldüğü ifade edildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, geçtiğimiz gün açıklanan yeni önlemler özel ve devlet hastaneleri, yaşlı bakımevlerine ve kapalı alanlar, koronavirüse karşı aşılamanın 4’üncü doza (ikinci hatırlatma) genişletilmesi, okullar ve diğer kamu binalarında havalandırma sistemi kurulması için Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Eğitim bakanlarından oluşan bir komitesi oluşturulması ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz aldığı karar uyarınca 18 Temmuz 2022’den itibaren özel ve devlet hastanelerinde yatan hastaların, yaşlı bakımevlerinde ve kapalı alanlarda kalanların, negatif sonuçlu 24 saatlik antijen veya 48 saatlik PCR ibraz etme şartıyla günde en fazla iki kişi tarafından ziyaretine izin verilecek.

Bütün kazalardaki devlet hastanelerinde hastalara, ziyaretçilere, hastane personeline 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermek üzere test birimleri oluşturulacak.

Koronavirüse karşı MRNA aşısı uygulaması 4’üncü doza genişletilerek: kronik solunum yolu yetmezliği, kronik kalp ve damar hastaları, kronik nörolojik hastalığı ve kronik kan hastalığı olanlara 2’nci hatırlatma aşıları yapılacak.

7 kişi daha öldü, 15 bin 386 yeni vakaya rastlandı

Kıbrıs'ın güneyinde 8-14 Temmuz döneminde koronavirüs’ten 7 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 386 yeni vakaya rastlandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan haftalık epidemiyolojik verilere göre 76 ve 87 yaşlarındaki 4 erkek ve 3 kadının hayatını kaybetmesi ile toplam can kayıpları bin 86’ya yükseldi.

8-14 Temmuz döneminde 122 bin 335 test yapıldı, 15 bin 386 yeni vakaya rastlandı.

Toplam vaka sayısı 545 bin 996’ya ulaştı. Yeni vakaların 18’i RMMO’da, 85’i bakımevlerinde ve 81’i kapalı alanlarda saptandı.

15 Temmuz Cuma itibarıyla, 9’u yoğun bakımda ve 4’ü entübe olmak üzere toplam 117 kişi hastanede tedavi görüyor.