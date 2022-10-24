Öztürk ve Solyalı, “Yabancılar Ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı değerlendirdi

“Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden oybirliğiyle geçip, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na gönderildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın komitedeki gelişim sürecini Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu tarafından hazırlanan komite günlüğü programına değerlendirdi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk konuşmasına toplumun geneline yararlı olabilecek “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Komitede geçmesinden dolayı muhalefete teşekkür ederek başladı.

Öztürk, en son 2021 yılında getirilen Muhacaret Affından yararlanan kişilerin ve adli bir suçtan dolayı hüküm giymiş kişilerin geçtiğimiz Çarşamba günü Meclis Komitesi’nden geçen “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın kapsamı dışında olacağını söyledi. Komite Başkanı Yasemin Öztürk, ayrıca “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili bir diğer önemli hususun resmi gazetede yayınlandıktan 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Öztürk, söz konusu Yasa Tasarısına başvurular ile ilgili şunları söyledi:

“Yasa Tasarısı’nın kapsamı içerisinde olan ve hali hazırda yurtiçinde olan kişiler, muhaceretin gerekli web sayfasına başvurarak 90 gün içerisinde bir brüt asgari ücret ödeyerek bu Yasa’dan yararlanabilecekler. Yurtdışında olup da cezaya düşmüş kişiler ise gerekli temsilciliklere başvuru yaparak kendilerine olumlu cevap gelmesi durumunda, yine 90 gün içerisinde bir brüt asgari ücret ödeyerek Yasa Tasarısı’nın getireceği muhaceret affından yararlanabilecekler. İlaveten, bu kişiler eğer kaçağa düştükten sonra devlet tarafından ihraç edildiler ise devletin ödediği uçak, gemi, vb. bilet ücretlerini de ödeyerek bu Yasa’dan yararlanabilecekler.”

Öztürk, ayrıca, “cezaya düşen pek çok kişinin aileleri de aftan yararlanabilecek. Bu kişilerin 25 yaşından küçük çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukları da ailelerinin ödediği harçlar ile birlikte aftan yararlanabilecek” diye konuştu.

Solyalı: "Denetleyici unsur olarak yasa yapımında var olmaya devam edeceğiz"

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na komite üyesi CTP milletvekilleri olarak kabul oyu verdiklerini belirterek, muhalefet olarak görevlerini şöyle özetledi:

“Meclis komiteleri bu ülkede yasa yapımının mutfağı ve bizler muhalefet olarak çok ciddi bir tarama süreci sonucunda Komiteye gelen Yasa Tasarısı ve Önerilerinin, hem insan haklarına, AB yasalarına, Anayasaya uygunluklarına hem de topluma fayda sağlayabilecek bir düzeye getirerek belli yasaların formasyonunu çıkartmayı önemsiyoruz. O yüzden kimi zaman çok çetin tartışmalar olur. Bazen bizim söylediklerimiz makul görülüp oraya yerleştirilebiliyor. Ama biz orada hep denetleyici unsur olarak yasa yapımında var olmaya devam edeceğiz”.

Ürün Solyalı, toplum arasında muhaceret affı olarak da bilinen Yasa Değişikliği ile ilgili olarak da “af yasalarının istisnai durumlarda kullanılması zorunluluğunda ve ülkede var olan özel şartların gündeme gelmesi durumunda çıkarılmasını düşünüyoruz” dedi.

Solyalı, "Af gibi yasaların hem kapsamlarının çok geniş bir şekilde ortaya konmaması ama diğer taraftan da elbette insani boyutunun – çünkü bunu çok önemseyerek ele almaya çalıştık –ülke güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde insani boyutunun ele alınması gerektiğini savunduk ve sağladığımızı da düşünüyorum” diye aktardı.

Ürün Solyalı, “CTP olarak gelen yasada öncelikle baktığımız nokta, bir suç nedeniyle ihraç edilen kişilerin bu af kapsamında olup olmadığıydı. Bu anlamda var olan kafa karışıklıklarını yasanın dışına almayı başarabildik. Dolayısıyla, herhangi bir suçtan ötürü yurtdışına gönderilmiş kişilerin bu af kapsamı içerisine alınmamasını sağlayabildik” dedi.

Solyalı son olarak tasarının Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi ve Cumhurbaşkanı imzalamasına müteakip resmi gazetede yayınlandıktan iki hafta sonra yürürlüğe gireceğini çünkü başvuruların online olarak yapılacak olmasından dolayı online başvuru sistemi üzerinde bazı alt yapı çalışmaları için bu süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.