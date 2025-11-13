Özgür Özel CTP'yi ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, adaya yapacağı ziyaret kapsamında yarın Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ziyaret edecek.

CTP'den verilen bilgiye göre, Genel Sekreter ve Başkan Vekili Erkut Şahali, Özel ve heyetini saat 13.00'te kabul edecek.