“Özgür basın, demokrasinin ve halkın vicdanıdır”

Kamu-İş ve Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Basının halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan ve kamu adına denetim görevi üstlenen önemli bir kurum olduğunu belirten Serdaroğlu, güçlü bir demokrasinin ancak özgür, bağımsız ve tarafsız bir basınla mümkün olabileceğini kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların arttığını savunan Serdaroğlu, gazetecilerin yaptıkları haberler ve kamu yararına yürüttükleri çalışmalar nedeniyle yargı süreçleriyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Serdaroğlu, özellikle 23B maddeli Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası'nın gazeteciler üzerinde baskı unsuru oluşturduğunu ileri sürerek, söz konusu düzenlemenin basın mensuplarını sindirmeyi ve haber yapma cesaretini kırmayı amaçladığını iddia etti.

Gazetecilerin susturulmasının yalnızca basına değil, tüm topluma zarar vereceğini ifade eden Serdaroğlu, basın özgürlüğünün aynı zamanda halkın haber alma hakkının teminatı olduğunu vurguladı.

KAMU-İŞ Sendikası olarak ifade ve basın özgürlüğünü evrensel bir hak olarak gördüklerini belirten Serdaroğlu, gazetecilerin baskı, tehdit ve yargı kıskacı altında görev yapmak zorunda bırakılmasını kabul etmediklerini kaydetti.

Mesajında basın emekçilerine teşekkür de eden Serdaroğlu, sendikal mücadele sürecinde KAMU-İŞ’in açıklama ve eylemlerini kamuoyuna ulaştıran gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Serdaroğlu, KAMU-İŞ’in basın meslek örgütleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini ifade ederek, basın özgürlüğü ile düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef alan her türlü baskı ve antidemokratik uygulamaya karşı ortak mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.