Lefke’de kaza…Bir yaralı

Lefke’de dün akşam 22.15’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal Caddesi üzerinde, 125 miligram alkollü 35 yaşındaki Fırat Atilla’nın, yönetimindeki GN 088 plakalı salon araçla karşı şeride geçerek, o esnada karşı istikametten gelen ve dikkatsizce yolun sağına geçen 26 yaşındaki Muhammet Melih Güven yönetimindeki KY 922 plakalı araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan GN 088 plakalı araç sürücüsü Fırat Atilla kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.