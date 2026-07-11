Gazeteci Ömer Kadiroğlu muhtar adaylığını açıkladı

Dağyolu (Fota) bölgesinin yol ve benzeri sorunlarını gündeme geçirmesiyle öne çıkan gazeteci Ömer Kadiroğlu, bağımsız muhtar adaylığını açıkladı.

Kadiroğlu'nın açıklaması şöyle:

Adayım çünkü

Dağyolu (Fota) köyünde yapılacak birçok iş var. Adayım çünkü Fota'ya ayrı bir sevgim var.

Sevgili Fotalılar abilerim ablalarım arkadaşlarım Gazeteci olarak gezdigim ve gözlemlediğim köylerde görüyorum ki çok güzel işler çok güzel çalışmalar yapılıyor ve bu işler sadece o köyün bağlı olduğu belediyeye yüklenmeyip ilgili köyün muhtarı tarafından köye çekilen iş adamları ve yardımsever insanlar tarafından da yapılıyor. Bu noktada köyümüzün de daha ileri bir noktaya gelebilmesi adına Dağyolu (Fota) köyümüze Muhtar adayı olmaya karar verdim. Desteklerinizle hep birlikte köyümüzü daha ileri noktaya daha güzel noktaya getirelim istiyorum.

Daha güzel bir Fota için...