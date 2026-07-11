Damla Soyalp, CTP’nin Gönyeli-Alayköy Belediyesi başkan adayı oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Yerel Yönetim seçimlerine yönelik Gönyeli-Alayköy Belediye başkan adayını belirledi.

CTP’nin yerel yönetim anlayışı; şeffaflık, doğru mali yönetim, liyakatli kadrolar, sosyal belediyecilik ve birlikte yönetim ilkelerine dayanmaktadır. CTP’li belediyeler; belediye meclisleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlarla uyum içinde çalışarak eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar yaşamın birçok alanına katkı sunmaktadır.

CTP, bugün yönettiği belediyelerde ortaya koyduğu kaliteli ve güven veren hizmet anlayışını, mali disiplinini ve yatırım kapasitesin, devralmaya aday olduğu belediyelerde de hayata geçirmek için tüm gücüyle hazırlanmaktadır.

Bu ilkeler çerçevesinde, CTP Parti Meclisi (PM); Gönyeli-Alayköy Belediyesi başkan adayını oy birliği ile onayladı. Buna göre Damla Soyalp CTP’nin Gönyeli-Alayköy belediye başkan adayı oldu.