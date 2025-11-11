Özersay: "Başsavcılığı sahte diplomayla ilgili adım atmaya davet ediyoruz”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başsavcılığı sahte diploma soruşturmasıyla ilgili adım atmaya çağırdı.

Özersay, yazılı açıklamasında, UBP Girne Kadın Kolları başkanı hakkındaki sahte diploma soruşturma dosyasının Başsavcılığa gönderildiği tarihten bugüne 11 gün geçtiğini belirtti.

Mahkeme önünde sahte diploma verdiğini itiraf eden tanık da bulunduğunu söyleyen Kudret Özersay, davanın dosyalanması ve mahkeme önündeki yargılamanın başlaması gerektiğini ifade etti.

Bu ismin defalarca korunduğunu ifade eden Özersay, kamuoyunun adaletin gecikmeksizin tecelli etmesini beklediğini kaydetti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay UBP Girne Kadın Kolları Başkanı hakkındaki sahte diploma soruşturması dosyasının Başsavcılığa gönderildiği tarihten bugüne 11 gün geçtiğini belirterek “artık tamamlanmış olan ve mahkeme önünde sahte diploma verdiğini itiraf eden tanıkların da olduğu bu konuda davanın dosyalanması ve mahkeme önündeki yargılamanın başlaması” çağrısında bulundu.

Başsavcılığı göreve davet eden HP Genel Başkanı Özersay “kamuoyu bu şahısla ilgili olarak bugüne kadar bazı ayrıcalıklı muameleler söz konusu olduğu için haklı olarak konuyu yakından takip etmekte ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesini istemektedir” dedi. Polisten aldıkları resmi bilgilendirme yazısına göre ek tahkikat da yapılarak artık tamamlanmış olan dava dosyasının 31 Ekimden itibaren Başsavcılıkta olduğunun bilindiğine de dikkat çeken Özersay “Başsavcılığı göreve davet ediyoruz” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Ünal beyin koruduğunu herkesin bildiği, sırf basın fotoğrafını çekemesin diye kıyak çekilerek sabahın kör saatinde mahkeme önüne çıkarılan ve soruşturma dosyası oyalanan Girne kadın kolları başkanının tamamlanan dosyası 31 Ekim günü Başsavcılığa gitti.

Bugün 11 gün oldu, artık davanın dosyalanması ve mahkeme önünde yargılamanın başlaması lazım. Artık başkaları yanında bu şahsa da sahte diploma verdiğini itiraf eden ve ifade veren bir tanık da var! Başsavcılığı göreve davet ediyoruz!

Kamuoyunun beklentisi davanın gecikmeden dosyalanması ve kararı mahkemenin vermesidir. Neden mi? Çünkü bugüne kadar bu ismin defalarca kayrılması doğal olarak vatandaşın şüphe duymasına neden oluyor. Başsavcılığı göreve davet ediyoruz!”