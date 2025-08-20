Özbekoğlu için tören düzenlenecek
Hayatını kaybeden Girne Belediyesi Eski Meclis Üyesi Celal Özbekoğlu için bugün Girne Belediyesi Hizmet Binasında tören düzenlenecek.
Hayatını kaybeden Girne Belediyesi Eski Meclis Üyesi Celal Özbekoğlu için bugün Girne Belediyesi Hizmet Binasında tören düzenlenecek. 19 Ağustos’ta hayatını kaybeden Girne Belediyesi Eski Meclis Üyesi Celal Özbekoğlu için düzenlenecek tören, saat 14.30'da Girne Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşecek.
Törenin ardından Celal Özbekoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakiben Karaoğlanoğlu Camii"nde kılınacak namazın ardından, Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.
